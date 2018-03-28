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Москва, 28.03.2018

В Думу внесен законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

«Expert Online» 2018

Группа депутатов Госдумы, представляющих в нижней палате российского парламента КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла законопроект о введении с 1 января 2019 года прогрессивной шкалы НДФЛ.

Согласно этом документу, устанавливается пониженная ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% в отношении доходов менее 100 тысяч рублей в год.

При годовом доходе до 3 миллионов рублей ставка налога составит 5 тыс. рублей плюс 13% с суммы свыше 100 тыс. рублей, до 10 млн рублей – 382 тыс. рублей плюс 18% с суммы свыше 3 млн, свыше 10 млн рублей — 1,642 млн рублей плюс 25% с суммы выше 10 млн рублей.

При этом отмечается, что законопроект разработан и внесён «в целях повышения поступления доходов в бюджеты субъектов РФ и муниципальных бюджетов по налогу на доходы физических лиц, установления принципа справедливости, всеобщности налогообложения и равномерности распределения НДФЛ между налогоплательщиками с разным уровнем доходов.

Авторы законопроекта также обращают внимание, что действующая ставка НДФЛ в 13% сохраняется в отношении большинства налогоплательщиков – 58,02 млн человек, что составляет 86,08% от общей численности плательщиков данного налога.

Напомним, в правительстве законопроект не поддерживают, обращая внимание на то, что введение с 2001 года ставки налога в размере 13% для большинства видов доходов способствует увеличению поступления НДФЛ в бюджетную систему России.

Согласно информации Федеральной налоговой службы, поступления НДФЛ в консолидированные бюджеты субъектов РФ составили в 2012 году - 2 трлн 260,3 млрд рублей, в 2013 году – 2 трлн 497,8 млрд рублей, в 2014 году – 2 трлн 688,7 млрд рублей, в 2015 году – 2 трлн 806,6 млрд рублей, 2016 году – 3 трлн 017,3 млрд рублей. 

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