Фотограф смог вывести 30 детей во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Около тридцати маленьких посетителей торгового центра «Зимняя вишня» были спасены фотографом по имени Евгений благодаря оказавшемуся в его реквизите противогазу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В тот злополучный день Евгений находился на рабочем месте. Его фирма, занимающаяся проведением детских квестов, оказалась по месторасположению ближе всего к очагу возгорания.

Когда начался пожар и задымление стало ощутимым, молодой человек надел противогаз и зашел в один из залов. Имея опыт проведения детских мероприятий, он быстро собрал детей и повел их из горящего зала к выходу. При этом, по словам Евгения, он даже не мог подумать, что в других залах также остаются запертыми дети.

Позже появилась информация, что двери зала были заперты по инициативе сотрудников кинотеатра. Таким образом они боролись с безбилетниками.