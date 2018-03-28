Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.03.2018

Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада

«Expert Online» 2018
  • Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
Артем Иванов/ТАСС

Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».

Global Times подчеркивает, что Великобритания не располагает достаточными доказательствами для обвинений в адрес России.

«Подобные действия (высылка дипломатов. - ред.) ни к чему не приводят, кроме как к росту враждебности и ненависти между западными странами и Россией», - отмечает китайская газета.

"Тот факт, что крупные западные державы могут объединяться и «выносить приговор» другому государству, пренебрегая международными процедурами и правилами, вызывают большие опасения. Во времена холодной войны ни одна западная нация не осмелилась бы совершить такую ​​провокацию, но сегодня она осуществляется с безудержной легкостью. Такие действия представляют собой не что иное, как форму западных издевательств, которые угрожают глобальному миру и справедливости", - отмечает Global Times.

Китайское издание призывает незападные страны «укреплять единство и предпринять совместные усилия», чтобы защитить себя от западной «тактики запугивания».

"Запад - лишь небольшая часть мира", - резюмирует Global Times.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Таким образом, они присоединились к решению Великобритании.

В российском МИД назвали высылку дипломатов "недружественным и провокационным шагом" и пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»