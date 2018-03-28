Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада

Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».

Global Times подчеркивает, что Великобритания не располагает достаточными доказательствами для обвинений в адрес России.

«Подобные действия (высылка дипломатов. - ред.) ни к чему не приводят, кроме как к росту враждебности и ненависти между западными странами и Россией», - отмечает китайская газета.

"Тот факт, что крупные западные державы могут объединяться и «выносить приговор» другому государству, пренебрегая международными процедурами и правилами, вызывают большие опасения. Во времена холодной войны ни одна западная нация не осмелилась бы совершить такую ​​провокацию, но сегодня она осуществляется с безудержной легкостью. Такие действия представляют собой не что иное, как форму западных издевательств, которые угрожают глобальному миру и справедливости", - отмечает Global Times.

Китайское издание призывает незападные страны «укреплять единство и предпринять совместные усилия», чтобы защитить себя от западной «тактики запугивания».

"Запад - лишь небольшая часть мира", - резюмирует Global Times.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Таким образом, они присоединились к решению Великобритании.

В российском МИД назвали высылку дипломатов "недружественным и провокационным шагом" и пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва будет действовать по принципу взаимности.