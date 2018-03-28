Люксембург отзывает посла из России

Посол Люксембурга в России отозван из Москвы для консультаций, как сообщает агентство Bloomberg.

Вчера 27 марта, министр иностранных дел страны Жан Ассельборн заверил, что высылки российских дипломатов по «делу Скрипаля» из этой страны не будет.

Напомним, ранее 16 стран ЕС приняли решение выслать дипломатов России из солидарности с позицией Лондона по так называемому «делу Скрипаля».

Больше всех российских дипломатов выслали США, объявлено что в ближайшее время страну покинут 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Также власти США решили закрыть генконсульство России в Сиэтле.