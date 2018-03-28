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Москва, 28.03.2018

МЧС завершило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня»

«Expert Online» 2018
  • Сотрудники МЧС России во время аварийно-восстановительных работ после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Максим Григорьев/ТАСС

Сотрудники МЧС России во время аварийно-восстановительных работ после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

К данному моменту специалисты МЧС закончили обследование торгового центра в Кемерово и  анализируют устойчивость здания, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по области.

«Мы завершили обследование здания. Были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные анализируются для оценки устойчивости здания», -  цитирует Интерфакс заявление представителя ведомства.

Для определения степени повреждения конструкций здания были установлены вибродатчики и ультразвуковые приборы «Стрела-П».

Ожидается, что итоговое заключение по состоянию здания выдадут специалисты Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Итоговое заключение нужно для того, чтобы понять, в каком состоянии находится здание, насколько оно устойчиво», - пояснил представитель МЧС.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, который унес жизни 64 человек, более 40 из которых дети.

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