Медведев: потенциал восстановительного роста исчерпан, нужны новые решения

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – считает, что создаваемые правительством инвестиционные условия являются хорошей базой для роста инвестиций, но не гарантируют его, необходимо задействовать новые инструменты.

Об этом он заявил в ходе итоговой коллегии Минэкономразвития. По мнению премьер-министра, экономический рост всегда опирается на инвестиции.

«Здесь ориентиры понятны, хочу лишь подчеркнуть, что у министерства в этой сфере ответственность особая, – цитирует Медведева ТАСС. – Мы создавали комфортные, предсказуемые для инвесторов макроэкономические условия и здесь в этом смысле многое получилось».

Кроме того, он подчеркнул, что это хорошая основа для инвестиционного рывка, но ещё не гарантия.

По его словам, важно наполнить эту основу теми механизмами, которые улучшат пропорцию между частными и государственным инвестированием.

Глава правительства также убеждён, что «задача достижения темпов роста ВВП на уровне не ниже среднемирового требует нестандартных решений, так как потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан, но появились и новые возможности, которые необходимо использовать.