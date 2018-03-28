Минфин намерен ужесточить контроль за госконтрактами

Минфин намерен ужесточить контроль за крупными госконтрактами и обязать исполнителей раскрывать его себестоимость. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение министра финансов Антона Силуанова.

Новые законы будут распространяться на контракты контрактам с единственным поставщиком и на проектах, где появляется добавленная стоимость. Речь в данном случае может идти о стройках. Контроль новых правил, которые будут введены с 2019 г, сохраняется за Федеральным казначейством.

Как объяснил замруководителя казначейства Александр Демидов, нововведения потребовались из-за практики, когда казначейство перечисляет деньги на выплату зарплат поставщику, но до исполнителя деньги не доходят.

Отмечается, что госконтракты дороже 100 млн руб. казначейство курирует, начиная с 2016 г. Почти каждый 20-й госконтракт можно отнести к крупным. В 2017 г. их было заключено на 1,8 трлн руб.

Как рассказал руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов, ранее контрагенты согласно налоговому кодексу обязаны были раскрывать себестоимость работ, в том числе по госконтрактам.

Сегодня предложения необходимо дополнять ожиданиями по прибыли, сделав данный критерий пунктом конкурсного отбора. Для особых случаев, по мнению экспертов, необходимо ввести механизм максимальной нормы прибыли.