Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.03.2018

Минфин намерен ужесточить контроль за госконтрактами

«Expert Online» 2018

Минфин намерен  ужесточить контроль за крупными госконтрактами  и  обязать исполнителей раскрывать его себестоимость. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение министра финансов Антона Силуанова.

Новые законы будут распространяться на контракты контрактам с единственным поставщиком и на проектах, где появляется добавленная стоимость. Речь  в данном случае  может идти о стройках. Контроль новых правил, которые будут  введены с 2019 г, сохраняется за Федеральным казначейством.

Как объяснил замруководителя казначейства Александр Демидов, нововведения потребовались из-за практики, когда казначейство перечисляет деньги на выплату зарплат поставщику, но до исполнителя деньги не доходят.

Отмечается, что госконтракты дороже 100 млн руб. казначейство курирует, начиная с 2016 г.  Почти каждый 20-й госконтракт можно отнести к крупным. В 2017 г. их было заключено на 1,8 трлн руб.

Как рассказал руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов, ранее контрагенты согласно налоговому кодексу обязаны были раскрывать себестоимость работ, в том числе по госконтрактам.

Сегодня предложения необходимо дополнять ожиданиями по прибыли, сделав данный критерий пунктом конкурсного отбора. Для особых случаев, по мнению экспертов, необходимо  ввести механизм максимальной нормы прибыли.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»