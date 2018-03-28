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Москва, 28.03.2018

Нарышкин сообщил о высланных из Европы российских разведчиках

«Expert Online» 2018

Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признал, что среди сотрудников российских  дипмиссий, которые были высланы в последнее время из ряда европейских стран в связи с «делом Скрипаля» были офицеры разведки. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Среди высланных представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, но их немного»,—  рассказал Нарышкин, добавив, что данные офицеры были официально «представлены в этих странах как сотрудники СВР».

«Это лица, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на т.н. партнерском канале»,— добавил глава СВР.

При этом, Нарышкин охарактеризовал выдворение сотрудников российских дипмиссий «грязной и циничной провокацией», накоторую последует жесткий ответ. По его словам, служба внешней разведки России «располагает самым широким инструментом ведения разведывательной деятельности, который обеспечивает решения задач по обеспечению безопасности РФ».

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