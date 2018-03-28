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Москва, 28.03.2018

Приставы подсчитали «безнадежные долги» россиян

«Expert Online» 2018

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)  в прошлом году списала у россиян 2,2 триллиона рублей, которые были признаны  безнадежными долгами, сообщают «Известия» со ссылкой на комментарий представителя ведомства.

Если сравнивать  данную сумму с объемом, списанных долгов в 2016 году, то она увеличилась на 300 миллионов. В Федеральной службе судебных приставов рост суммы «безнадежных» долгов связывают с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году. Из-за отсутствия средств у должников было закрыто 16,9 миллиона исполнительных производств.

При этом эксперты издания считают, что дело вовсе не в падении доходов, а в структурных проблемах самого института судебных приставов. И главная причина – это большое количество дел, которые ведет один исполнитель, что не позволяет полноценно отработать каждое дело. Приставам зачастую легче бывает подойти формально и закрыть исполнительное производство, чем ходить по должникам, отмечают собеседники издания.

При этом отмечается, что рост долгов вынуждает кредитные организации в особой осторожностью выдавать новые кредиты. 

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