Путин поручил Медведеву проверить деятельность торговых центров

Глава российского государства Владимир Путин потребовал провести проверку деятельности развлекательных торговых центров по всей стране, обеспечив их безопасность.

Кроме того, он поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара, а также оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, передаёт РИА Новости.

«Нужно чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», – подчеркнул Путин.

По его словам, надо обратить внимание и на действующее законодательство.

«Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», – резюмировал президент.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар. В результате случившегося погибли 64 человека. По факту пожара возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ.