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Москва, 29.03.2018

Путин поручил Медведеву проверить деятельность торговых центров

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин потребовал провести проверку деятельности развлекательных торговых центров по всей стране, обеспечив их безопасность.

Кроме того, он поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара, а также оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, передаёт РИА Новости.

«Нужно чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», – подчеркнул Путин.

По его словам, надо обратить внимание и на действующее законодательство.

«Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», – резюмировал президент.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар. В результате случившегося погибли 64 человека. По факту пожара возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ.

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