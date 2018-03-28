Путин рассказал об информационных вбросах из-за границы после трагедии в Кемерово

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что после трагедии, которая случилась 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», через соцсети Интернета идут информационные вбросы, в том числе из-за границы.

Об этом он заявил в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным руководителем Минздрава РФ Вероникой Скворцовой.

По мнению президента, делается это, чтобы посеять панику и недоверие передаёт РИА «Новости».

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой», – подчеркнул Путин, добавив, что этого допускать нельзя ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» потребовал от правительства провести проверку деятельности развлекательных торговых центров по всей стране, обеспечив их безопасность. Кроме того, он поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обратить внимание на ситуацию в Кемерово, а также оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»