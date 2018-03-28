Разработано уникальное лекарство для лечения рака

Препарат, содержащий вещества (осповакцина и лактаптин) на базе грудного молока, может бороться с онкологическими заболеваниями.

Соответствующее лекарство разработали учёные института химической биологии в Новосибирске, которые уже провели его доклинические испытания и получили удовлетворительные результаты, передаёт сетевое издание «ВладТайм».

Согласно выводам специалистов, комбинированное вещество «атакует» раковые клетки и уничтожает их. По их мнению, новый лекарственный препарат может спасти жизни миллионов людей, если своевременно провести диагностику и выявить отклонения в состоянии здоровья человека.

При этом учёные отмечают, что созданное им средство способно противостоять различным видам рака и может спасти пациента даже в запущенных случаях, когда появились метастазы. Этим оно выгодно отличается от похожих лекарств.

При этом подчёркивается, что в настоящее время аналогов в мире этому препарату не существует. Однако разработанное средство требует ещё проведения дополнительных исследований.

Ранее сообщалось, что учёные Архангельского Северного федерального университета (САФУ) выяснили, какие вещества могут бороться с раком. Согласно результатам исследования, которое проводилось в центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», победить онкологические заболевания можно при помощи берёзовой коры, точнее веществ, содержащихся в ней.