Россию и Китай обвинили в начале войны

В Организации Объединенных Наций (ООН) обвинили Россию и Китай в начале войны против прав человека.

Как передаёт сайт «Lenta.ru», британское издание The Guardian опубликовало отчёт группы активистов и дипломатов ООН, в котором говорится, что власти РФ и КНР «активно и со всё большим успехом борются с правозащитниками».

При этом отмечается, что две страны якобы урезают финансирование Комитета по правам человека и группы старших руководителей организации, возглавляемой генсекретарём ООН.

По мнению Луи Чарбонно – представителя правозащитной организации Human Rights Watch в ООН – Россия, Китай и некоторые другие страны объявили войну правам человека.

«Мандат на работу правозащитников даёт Совбез ООН, но потом Россия и Китай идут в кулуары и отзывают его. Остальные страны, на словах признающие права человека, не могут дать отпор», – резюмировал он.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что Россия может отказаться от участия в Европейской конвенции по правам человека и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека, «если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована».