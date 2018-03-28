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Москва, 28.03.2018

Рубль сохраняет стабильность благодаря экспортному «зонтику»

«Expert Online» 2018

Рубль показывает незначительные изменения к основным валютам в среду.

На дневной сессии курс рубля незначительно колеблется, оставаясь под защитой экспортеров, чьи продажи валютной выручки для уплаты налога на прибыль противостоят негативному влиянию нестабильного внешнего фона и напряженности между Россией и Западом.

Так к 13:10 мск котировки пары доллар/рубль расчётами «завтра» находились у отметки 57,58. С начала дня котировки не выходили за пределы диапазона 57,47-57,64. При этом официальный курс Центробанка на среду - 57,17, и эта разница играет на руку экспортерам.

Пара евро/рубль расчетами «завтра» к 13:10 мск находилась у отметки 71,35, что близко от закрытия вторника.

По мнению экспертов, пара доллар/рубль сохраняет склонность к росту до преодоления поддержки средней полосы Боллинжера дневного графика вблизи отметки 57,05 и может стремиться в район 58. В свою очередь пара евро/рубль предпринимать повторные попытки роста в район 71,50.

Доллар США относительно стабилен на форексе, показывая незначительный рост к евро ($1,2396) и корзине из 6 валют (89,48). Одновременно доллар дорожает против ряда сырьевых и развивающихся валют.

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