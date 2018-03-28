Скончался известный актёр Олег Анофриев

На 87-м году жизни в Москве скончался известный советский и российский актёр Олег Анофриев.

Об этом рассказал журналистам актер и телеведущий Александр Олешко со ссылкой на внучку Анофриева. По его словам, актёр умер днём 28 марта, передаёт RT.

Он также назвал Анофриева самым прекрасным и удивительным артистом, «голосом нашего детства».

«В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», – резюмировал Олешко.

Олег Андреевич Анофриев родился 20 июля 1930 года в городе Геленджик (Северо-Кавказский край, СССР). Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен. Заслуженный артист РСФСР (1969), Народный артист Российской Федерации (2004). Анофриев известен по таким фильмам, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.