Составлен рейтинг самых доступных для отдыха городов Европы

Эксперты The Telegraph назвали самые дешевые направления весеннего туризма. Лидером данного ТОП-10 стал Краков, на втором месте Вильнюс и замыкает тройку лидеров Рига. Москва, которая вошла в десятку самых доступных для отдыха городов Европы, находится на шестой позиции.

В материале уточняется, что весенние каникулы в Кракове обойдутся в 165 евро, при этом 78 уйдет на проживание, а 87 — на текущие расходы.

На один евро дороже обойдется поездка в столицу Литвы. Здесь туристу потребуется оставить 77 евро на текущие расходы и 89 — на проживание.

На весенние каникулы в столице Латвии хватит около 173 евро, при этом проживание составит всего 62 евро. А вот отдых в Москве обойдется в 200 евро. Из них только 80 – уйдут на проживание и 120 на текущие расходы.

Также в топ вошли Варшава, Будапешт, Прага, Афины, Лиссабон, Дубровник.