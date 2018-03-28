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Москва, 28.03.2018

Составлен рейтинг самых доступных для отдыха городов Европы

«Expert Online» 2018
  • Виды Кракова
СМИ Польши

Виды Кракова

Эксперты The Telegraph назвали самые дешевые направления весеннего туризма. Лидером данного ТОП-10  стал Краков, на втором месте Вильнюс и замыкает тройку лидеров Рига. Москва, которая вошла в десятку самых доступных для отдыха городов Европы, находится на шестой позиции.

В материале уточняется, что весенние каникулы в Кракове обойдутся в 165 евро, при этом 78 уйдет на проживание, а 87 — на текущие расходы.

На один евро дороже обойдется поездка в столицу Литвы. Здесь туристу потребуется оставить 77 евро на текущие расходы и 89 — на проживание.

На весенние каникулы в столице Латвии хватит около 173 евро, при этом проживание составит всего 62 евро. А вот отдых в Москве обойдется в 200 евро. Из них только 80 – уйдут на проживание и 120 на текущие расходы.

Также в топ вошли Варшава, Будапешт, Прага, Афины, Лиссабон, Дубровник.

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