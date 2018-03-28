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Москва, 28.03.2018

Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вернётся в Россию

«Expert Online» 2018

Денис Штенгелов – совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», в котором при пожаре погибли 64 человека – возвращается в Россию.

Об этом заявили в пресс-службе компании «Кондитерус Ком». При этом отмечается, что даты возвращения бизнесмена в данный момент уточняются, передаёт РИА Новости.

Денис Николаевич Штенгелов – российский миллиардер с состоянием 1 млрд долларов. Владелец КДВ групп, а также, через посредников, торгового центра «Зимняя Вишня», переоборудованного из здания бывшей кондитерской фабрики, пожар в котором унес жизни 64 человека в марте 2018 года. Ныне постоянно проживает в Австралии, где открыл собственный горнолыжный курорт.

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