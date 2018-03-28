Астрономы допустили падение космической станции КНР на российский регион

Первая китайская космическая станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец — 1") войдет в атмосферу и сгорит в течение недели, причем ее обломки могут упасть на Землю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

Сейчас станция находится на высоте около 200 километров, снижаясь на четыре километра в день. В ближайшие дни падение ускорится. Ожидается, что на расстоянии в 70 километров до поверхности Земли станция развалится на части.

По расчетам ученых, обломки могут упасть между 43 градусом северной и 43 градусом южной широты. В эту область попадет почти вся Южная и Центральная Америки, юг Европы, вся Африка, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. В зоне вероятного падения оказался и регион России - южная часть Дагестана.

Станция полностью прекратила работу в конце марта 2016 года, превысив проектный срок службы на два с половиной года. Ранее ожидалось, что "Небесный дворец — 1" сгорит в атмосфере в конце 2017 года, но позже прогнозы скорректировали, уточнив, что станция прекратит существование весной 2018-го.