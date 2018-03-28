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Москва, 28.03.2018

Суд арестовал управляющую кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

«Expert Online» 2018

Заводский районный суд Кемерово принял решение об аресте управляющей торгового центра «Зимняя вишня» Надежды Судденок, которая является одной фигуранткой дела о пожаре в комплексе.

Согласно решению суда, Судденок избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», передаёт РИА Новости.

Уже известно, что адвокаты управляющей ТЦ собираются обжаловать решение суда.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар.

В результате случившегося погибли 64 человека. СК РФ возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.

Ранее сообщалось, что Денис Штенгелов – совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», в котором при пожаре погибли 64 человека – возвращается в Россию.

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