Суд арестовал управляющую кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерово принял решение об аресте управляющей торгового центра «Зимняя вишня» Надежды Судденок, которая является одной фигуранткой дела о пожаре в комплексе.

Согласно решению суда, Судденок избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», передаёт РИА Новости.

Уже известно, что адвокаты управляющей ТЦ собираются обжаловать решение суда.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар.

В результате случившегося погибли 64 человека. СК РФ возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.

Ранее сообщалось, что Денис Штенгелов – совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», в котором при пожаре погибли 64 человека – возвращается в Россию.