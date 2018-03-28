Главной новостью вторника наряду с высылкой российских дипломатов из ряда стран стали слухи о первом зарубежном визите Ким Чен Ына. Слухи вызвал очень приметный поезд, замеченный в пограничном китайском городе Даньдун на северо-востоке КНР, сообщает японское агентство Kyodo News. Телеканал Nippon TV показал кадры прибытия в Пекин зеленого поезда с желтой полосой. Он, как две капли воды, был похож на поезд, на котором отец нынешнего северокорейского лидера – Ким Чен Ир ездил в 2011 году в Китай. О том, что Ким Чен Ын приехал в китайскую столицу сообщило и агентство Bloomberg со ссылкой на три источника. Во вторник в центре Пекина видели кавалькаду лимузинов, а улицы вокруг центрального железнодорожного вокзала были блокированы полицией.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин тем не менее заявила во вторник на брифинге во внешнеполитическом ведомстве Китая, что ей ничего не известно о визите высокопоставленных чиновников из КНДР. Никак не прокомментировала она и новости о кавалькаде и оцепленных улицах в районе вокзала. Впрочем, к подобной таинственности все уже давно привыкли. КНР и КНДР и раньше подтверждали сообщения о визитах северокорейских лидеров в Китай лишь после их отъезда домой.

Не была нарушена традиция и сейчас. Агентство «Синьхуа» подтвердило, что Пекин с воскресенья по среду посетил с неофициальным визитом Ким Чен Ын с женой. ОН встретился с Си Цзиньпином и заявил о своей приверженности к денуклеаризации Корейского полуострова. Северокорейский лидер сказал своему собеседнику, что ситуация в регионе начинает улучшаться. Корейский полуостров, по его словам, может стать безъядерным, если Южная Корея и США «ответят на наши усилия доброй волей и создадут атмосферу мира и стабильности». По слухам, Си принял приглашение Кима посетить Пхеньян с официальным визитом в удобное время.

В честь высоких гостей в китайской столице был устроен банкет, на котором Ким и Си присутствовали с супругами. Сообщается и об их совместном посещении одного из пекинских театров.

Китайские СМИ также сообщают, что Ким подтвердил готовность встретиться с Дональдом Трампом. Белый дом, кстати, сообщил, что Пекин проинформировал США о визите Ким Чен Ына. В Вашингтоне положительно отозвались об его поездке, но приписали ее себе. В заявлении представителя администрации Трампа говорится, что мощное давление США на КНДР принесло плоды.

Недавно Ким Чен Ын удивил без преувеличения можно сказать всю планету неожиданным переходом от ядерных испытаний и запусков ракет к дипломатии. Ожидаются сразу две его встречи с иностранными лидерами: с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в апреле и с президентом США Дональдом Трампом предположительно в мае.

Отношения между КНДР и КНР, давними и долгое время самыми близкими союзниками, сильно испортились после того, как Пекин поддержал международные санкции против Пхеньяна, объявленные в связи с ядерной программой Северной Кореи. За все шесть с лишним лет нахождения у власти Ким Чен Ын не получил ни одного приглашения посетить с визитом Китай. Так что это была его первая встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. То, что северокорейский лидер отправился со своим первым зарубежным визитом в Пекин не удивительно. На долю Китая приходится более 90% всей торговли КНДР. Китайцы обеспечивают соседей продовольствием, энергией и многими товарами.

Что же касается поездок северокорейских лидеров по железной дороге, то это у них, похоже, наследственное. Основатель современной Северной Кореи Ким Ир Сен свой первый визит в Китай в 1982 году совершил тоже на поезде. Ким Чен Ир ездил на поезде, потому что боялся летать. Не исключено, что эту отцовскую привычку в пропагандистских целях, а может из-за унаследованного страха перед полетами перенял у него и Ким Чен Ын. Если бы в Пекин прибыл с визитом министр иностранных дел КНДР или номинальный глава государства, Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, то они бы добирались самолетом. Использование же поезда сразу же предполагает кого-то из главных северокорейских Кимов.

В музее Ким Чен Ира в Пхеньяне можно увидеть карту всех его поездок по КНДР и за границу на поезде и сам вагон, в котором он перемещался. Его поездка на поезде в Пекин в 2011 году была запечатлена в феврале этого года на фестивале ледяных скульптур во льду.

По слухам, у Ким Чен Ира было шесть личных поездов, на которых он путешествовал по Северной Корее. Специально для него были построены 20 железнодорожных станций и вокзалов, сообщила в 2009 году южнокорейская газета Chosun Ilbo. Отец нынешнего лидера пользовался поездом и во время редких зарубежных поездок в Китай, Россию и Восточную Европу.

Ким Чен Ын, очевидно, воспользовался одним из отцовских поездов, пишет лондонский Guardian. Как сообщает Chosun Ilbo, вагоны защищены броней и оборудованы спутниковой связью и плазменными панелями. Еще одной их отличительной чертой было то, что состав с Ким Чен Иром никогда не разгонялся быстрее 60 км/час.