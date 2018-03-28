Украина выдвинула территориальные претензии на регион России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге назвал, Кубань «украинской», которую соединит Крымский мост с «украинским Крымом».

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — заявил Омелян, который пожаловался на убытки, которые несет Украина из-за строительства моста в размере «десятков миллионов гривен»

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя территориальные претензии Украины, сообщил, что «украинской Кубани не было, нет, и не будет».

«Зато есть российский Крым, есть Донецкая и Луганская народные республики. А еще есть Малопольша, румынская Бессарабия и венгерское Закарпатье. Кстати, еще год назад в Киеве говорили, что и [Крымского] моста нет», — сказал Аксенов в беседе с РБК.