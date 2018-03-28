Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.03.2018

Украина выдвинула территориальные претензии на регион России

«Expert Online» 2018

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге назвал,  Кубань «украинской», которую соединит Крымский мост с «украинским Крымом».

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — заявил Омелян, который пожаловался на убытки, которые несет Украина из-за строительства моста в размере «десятков миллионов гривен»

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя территориальные претензии Украины, сообщил, что  «украинской Кубани не было, нет, и не будет».

«Зато есть российский Крым, есть Донецкая и Луганская народные республики. А еще есть Малопольша, румынская Бессарабия и венгерское Закарпатье. Кстати, еще год назад в Киеве говорили, что и [Крымского] моста нет», — сказал Аксенов в беседе с РБК.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»