«Нафтогаз» рассказал, как будет защищаться от «Северного потока-2»

Газовую компанию Украины «Нафтогаз» не удивило решение Германии дать «зеленую улицу» проекту «Северный поток-2» и выдать соответствующее разрешение. Представители компании назвали это решение на странице в Facebook «неприятным, но ожидаемым».

«Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам — завершение реформы газового рынка», — говорится в сообщении.

27 марта компании Nord Stream 2 получила необходимое разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне от федерального ведомства Германии по судоходству и гидрографии.

Таким образом, у «Газпрома» теперь есть все необходимые документы и разрешения для начала строительства газопровода в Германию.