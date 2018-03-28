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Москва, 28.03.2018

«Нафтогаз» рассказал, как будет защищаться от «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018
  • «Нафтогаз» рассказал, как будет защищаться от «Северного потока-2»
Reuters

Газовую компанию Украины «Нафтогаз» не удивило решение Германии дать «зеленую улицу» проекту «Северный поток-2»  и выдать соответствующее разрешение. Представители компании назвали это решение на странице в Facebook «неприятным, но ожидаемым».

«Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам — завершение реформы газового рынка», — говорится в сообщении.

27 марта компании Nord Stream 2  получила необходимое разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне от федерального ведомства Германии по судоходству и гидрографии.

Таким образом, у «Газпрома» теперь есть все необходимые документы  и разрешения для начала строительства газопровода в Германию.

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