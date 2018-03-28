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Москва, 28.03.2018

В МИД России допустили причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля

«Expert Online» 2018

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Лондон разворачивает кампанию по формированию абсолютной презумпции вины нашей страны.

Согласно заявлению МИД РФ, в настоящее время ведётся сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у наших границ, передаёт сайт внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности властей Великобритании в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери, что наводит на мысль о возможной причастности к нему британских спецслужб.

Напомним, 4 марта 2018 года 66-летний российский разведчик Сергей Скрипаль, которого в 2006 году осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в 2010 году рамках обмена разведчиками между Россией и США передали Лондону, был отравлен в британском городе Солсбери.

Почти сразу после этого власти Великобритании без всяких доказательств обвинили в этом преступлении Россию.

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