Борьба за Балканы между ЕС и США, с одной стороны, и Россией, с другой, продолжается. Несмотря на все колебания и зигзаги в политике Белграда, объясняемые в основном вполне серьезными причинами, Сербия продолжает оставаться, пожалуй, главным плацдармом и союзником Москвы на западе полуострова. Лишним подтверждением этому стал телефонный звонок сербского президента Александра Вучича в среду в Кремль. Как сообщает Bloomberg, руководитель Сербии попросил у российского президента Владимира Путина совета, что делать с Косово. Констатируя сам факт звонка, американское агентство деловой информации беспокоится, что он приведет к дальнейшему обострению борьбы за влияние на Балканах между Востоком и Западом.

Александр Вучич попросил российского коллегу подсказать, что делать Белграду с «насилием и агрессией», проявленными властями Косово по отношению к высокопоставленному сербскому чиновнику. В минувший понедельник полиция Косово арестовала и выслала из страны Марко Джурича, главу делегации Сербии на переговорах с Косово, инициатором которых выступает Евросоюз. Власти Косово утверждают, что Джурич, который возглавляет в правительстве Сербии Канцелярию по делам Косово и Метохи, самовольно перешел границу и спровоцировал в Косовске-Митровице беспорядки. Для разгона демонстрации протеста сербов, живущих в Косове, стражи порядка использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Главный «виновник» был арестован и выдворен из Косово.

Россия, сообщается на сайте Кремля, решительно осуждает подобные провокационные действия, нарушающие резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. В заявлении также сообщается, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы российско-сербского стратегического сотрудничества и что Вучич поздравил Путина с избранием президентом России.

В знак протеста против насильственного выдворения Марко Джурича этнические сербы, входившие в правительство Косово, объявили об отставке. Они сообщили об этом премьер-министру Рамушу Харадинаю, но тот отставку принимать отказался.

Кстати, Госдеп США тоже осудил события в Косовске-Митровице, подчеркнув, что они без всякой необходимости усиливают напряжение в регионе и подрывают стабильность.

Белградское издание Danas сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в связи с выдворением Джурича Александр Вучич отложит объявление предлагаемого Сербией плана по улучшению отношений с Косово, которое ранее планировалось на конец апреля – начало мая.

Белград сейчас находится в непростом положении. Сербское руководство стремится в следующем десятилетии вступить в Евросоюз, но с другой стороны, хочет сохранить исторические связи с Россией. Ситуацию осложняет косовский вопрос. Брюссель требует признания Белградом декларации независимости Косово, принятой десять лет назад. Причем, делает фактическое признание Сербией независимого Косово обязательным условием вступления в ЕС. Согласно опросу социологической компании Ninamedia более 80% сербов готовы отказаться от вступления в Евросоюз, если этого не удастся сделать без признания независимости Косово. Почти половина опрошенных (45%) считает, что Сербия не потеряла Косово. 55% уверены, что правительство Сербии ни в коем случае не должно признавать Косово независимым государством.

Александр Вучич в девяностые годы прошлого века был министром информации и стоял на националистических позициях. Сейчас он, по крайней мере, пока отказывается признавать независимость Косово. Белград, кстати, возлагает большие надежды на помощь Москвы в препятствовании признания Косово международными организациями.

Москва, со своей стороны, пытается противодействовать дальнейшему распространению влияния ЕС на Балканах и стремится усилить свое влияние в регионе при помощи инвестиций, поддержки и сотрудничества в военной сфере и другими средствами.

«Думаю, мы будем получать от России все формы поддержки,- заявил президент Вучич в интервью телеканалу Prva TV после телефонной беседы с российским коллегой.- Мы договорились находиться на постоянной связи».

Наверное, для того, чтобы противники не говорили о полной зависимости Белграда от Москвы, Вучич обсудил инцидент в Косовске-Митровице и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.