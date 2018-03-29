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Москва, 29.03.2018

Audi отмечает 20-летний юбилей в России

«Expert Online» 2018
  • Audi отмечает 20-летний юбилей в России

Audi отмечает 20-летний юбилей своей деятельности на российском рынке. Благодаря надежности, качеству, спортивному характеру и передовым технологиям бренд Audi завоевал симпатии российских автолюбителей и превратился в яркий и узнаваемый символ успеха.

Официальная история Audi в России началась в 1998 году с открытия небольшого представительства в здании Центра немецкой экономики. К тому моменту подержанные автомобили Audi, ввезенные на российский рынок частными лицами, уже успели зарекомендовать себя наилучшим образом благодаря высочайшему качеству, надежности и техническому совершенству. Целый ряд крупных российских компаний проявили интерес к бренду и выразили желание представлять Audi в различных городах России.

На протяжении 20 лет Audi демонстрирует динамичное развитие. Сегодня бренд представлен в 40 городах России, где функционируют 54 дилерских и сервисных центра Audi, включая флагманский бутик в центре Москвы — инновационный шоу-рум Audi City Moscow. Подготовкой высококвалифицированных специалистов по продажам и сервису автомобилей занимается учебный центр Audi, который был создан в 2003 году. С этого же года Россия принимает участие в ежегодном конкурсе Audi Twin Cup, собирающем лучших специалистов по сервису со всего мира. Сборные команды дилеров из разных городов России многократно выходили в финал и оказывались в тройке призеров. В 2016 году российская сборная стала абсолютным победителем Twin Cup, заняв первое место в напряженной борьбе. Титул победителя еще раз доказывает высокую степень компетенции сервисных специалистов Audi и уровень их подготовки. 

Сегодня девиз Audi — «Vorsprung durch Technik» (Превосходство высоких технологий) прочно ассоциируется с автомобилями с четырьмя кольцами. На протяжении вот уже двадцати лет российские поклонники бренда выбирают комфортные динамичные седаны и универсалы, стремительные кроссоверы, изящные купе, несравненные суперкары и компактные хэтчбеки, сочетающие высочайшее качество и запоминающийся стиль.

Первый год работы Audi в России ознаменовался ярким дебютом спортивного купе Audi TT. Бурный рост дилерской сети в 2004 году совпал со стартом продаж флагмана марки — роскошного представительского седана Audi A8 W12 с 6-литровым двигателем мощностью 450 л. с., а также авангардного с точки зрения комфорта и технического оснащения Audi A6, который стал бестселлером марки в России и в мире. В 2005 году модельный ряд Audi пополнился несравненным Q7. Этот просторный полноприводный автомобиль сочетает типичные для марки динамику, отменную управляемость и изысканный комфорт с превосходными внедорожными качествами. 

Важной вехой в жизни Audi стал 2017 год. С дебютом нового флагмана Audi A8 марка заговорила на абсолютно новом языке дизайна. Гармония форм и функций нового Audi A8 впечатляет своей простотой и высочайшей технологичностью решений, касающихся в первую очередь новейших ассистирующих систем, а также прогрессивного отказа от традиционной концепции управления в пользу интуитивно понятных цифровых решений. Вслед за Audi A8 мировой общественности осенью 2017 года был представлен новейший Audi A7 Sportback, а в марте 2018 года — новый седан бизнес-класса Audi A6. Модели нового поколения концептуально развивают тему нового дизайна и цифровых решений, дебютировавших с моделью Audi A8.

Популярность Audi в России объясняется не только безупречным комфортом и технологичностью автомобилей, но и особой аурой бренда, вобравшей в себя энергию многочисленных спортивных побед. Audi прочно ассоциируется с триумфами на легендарных гонках в Ле-Мане и чемпионатах DTM. В 2013 году один из этапов DTM приняла новейшая российская трасса Moscow Raceway, где первые две ступени пьедестала заняли Майк Рокенфеллер и Маттиас Экстрём — пилоты команды Audi Sport Team Phoenix. Начиная с сезона 2017 года поклонники автоспорта с интересом следят за баталиями на трассах новейшей «Формулы Е» — топовой гоночной серии состязаний полностью электрических автомобилей. Марка Audi представлена двумя автомобилями, которые пилотируют титулованные гонщики Лукас ди Грасси и Даниэль Абт. Магнетизм бренда ощущается и вне автомобильных трасс. В 2014 году Audi Россия выступила официальным автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи, а с 2016 года является организатором «Audi quattro Winter Cup» — любительского турнира по горным лыжам и сноуборду, который проходит в несколько этапов в разных городах России с финалом в Сочи.

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