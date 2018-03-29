Дуров рассказал, почему не работает Telegram

Павел Дуров – основатель популярного мессенджера Telegram – рассказал о причине массового сбой в работе сервиса.

По его данным, основная проблема связана с отключение питания в кластере серверов. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter, подчеркнув, что сейчас ведётся работа над устранением этого.

«Много зависит от того, когда провайдер центра обработки данных починит оборудование», – резюмировал Дуров.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram перестал работать в большинстве стран мира, включая Россию.

Позже сервис Downdetector подтвердил проблемы в работе мессенджера. По их данным, сбой произошёл примерно в 11:00 мск. При этом больше всего обращений о сбоях в работе мессенджера поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева и Минска. Кроме того, Telegram не работает в Италии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстане, Иране и во многих других странах.

Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов.

Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 13 млн долл. США ежегодно, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том числе под лицензией GNU GPL.

Количество ежемесячных активных пользователей сервиса по состоянию на конец марта 2018 года составляет более 200 млн человек.

Согласно данным исследовательского холдинга Romir, в среднем пользователи Telegram в России тратят на него 10-11 минут в день. Самая большая доля пользователей приходится на россиян в возрасте 18-24 лет. В Москве Telegram в два раза популярнее, чем в России в целом, особенно среди аудитории от 35 до 44 лет.