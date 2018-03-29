Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.03.2018

Дуров рассказал, почему не работает Telegram

«Expert Online» 2018

Павел Дуров – основатель популярного мессенджера Telegram – рассказал о причине массового сбой в работе сервиса.

По его данным, основная проблема связана с отключение питания в кластере серверов. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter, подчеркнув, что сейчас ведётся работа над устранением этого.

«Много зависит от того, когда провайдер центра обработки данных починит оборудование», – резюмировал Дуров.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram перестал работать в большинстве стран мира, включая Россию.

Позже сервис Downdetector подтвердил проблемы в работе мессенджера. По их данным, сбой произошёл примерно в 11:00 мск. При этом больше всего обращений о сбоях в работе мессенджера поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева и Минска. Кроме того, Telegram не работает в Италии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстане, Иране и во многих других странах.

Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов.

Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 13 млн долл. США ежегодно, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том числе под лицензией GNU GPL.

Количество ежемесячных активных пользователей сервиса по состоянию на конец марта 2018 года составляет более 200 млн человек.

Согласно данным исследовательского холдинга Romir, в среднем пользователи Telegram в России тратят на него 10-11 минут в день. Самая большая доля пользователей приходится на россиян в возрасте 18-24 лет. В Москве Telegram в два раза популярнее, чем в России в целом, особенно среди аудитории от 35 до 44 лет.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»