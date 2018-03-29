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Москва, 29.03.2018

Эксперт рассказал о роли России в вероятном конфликте между США и Китаем

«Expert Online» 2018

Все последние выпады США против России не что иное, как попытка «выбить тыл» Китая, сообщил израильский эксперт Яков Кедми в эфире канала «Россия 1».

Эксперт уверен, что именно Китай представляет наибольшую угрозу для США. При этом времена, когда Вашингтон «крутил роман» с Пекином для совместного противодействия Москве закончились.

«Когда Киссинджер начал роман с Китаем, он добился, что Китай и США встали вместе против СССР. Но тогда Китай Соединенным Штатам не угрожал. Маленькое государство – они видели в нем не угрозу, а инструмент. Поняв, что СССР непобедим пошли договариваться», - рассказал эксперт.

Сегодня ситуация изменилась и «все американские стратеги говорят, что, начиная с 2030 года, Китай будет непобедим», -  продолжил эксперт.

«Это самая большая политическая, экономическая и военная угроза. Китай собирается построить 10 атомных авианосцев – а у США их всего 11», - отметил Кедми, который заявляет, что у США есть время до 2030 года, чтобы «поставить Китай на место» и для этого нужно как можно активней противодействовать России.

«Россия является "тылом" Китая, энергетическим, сырьевым и военным. Между Шойгу и министром обороны Китая - самые теплые отношения. Поэтому все силы США направлены против России», - рассказал эксперт, который при этом отметил, что китайцы, как представители Востока, это хорошо понимают и тянут время, «потому что время на их стороне».

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