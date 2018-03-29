Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.03.2018

Фондовые индексы США вошли в «красную зону»

«Expert Online» 2018

Фондовые индексы США снизились на фоне падения стоимости акций компаний технологического сектора. Об этом свидетельствуют данные вчерашних торгов. При этом в течение дня индексы росли, однако, ближе к окончанию торгов перешли к снижению, сообщает ПРАЙМ.

Так промышленный индекс Dow Jones упал на 0,04% и закрылся на отметке 23848,42 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился до отметки 6949,23 пункта, снизившись на  0,85%, индекс широкого рынка S&P 500 остановился на отметке 2605 пунктов, потеряв 0,29%.

Акции Amazon.com отреагировали на заявление президента Трампа ужесточить налоговый режим для компании и потеряли 4,53%. Бумаги Tesla снизились на 7,66%, Netflix — на 5,08%.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»