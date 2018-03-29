Фондовые индексы США вошли в «красную зону»

Фондовые индексы США снизились на фоне падения стоимости акций компаний технологического сектора. Об этом свидетельствуют данные вчерашних торгов. При этом в течение дня индексы росли, однако, ближе к окончанию торгов перешли к снижению, сообщает ПРАЙМ.

Так промышленный индекс Dow Jones упал на 0,04% и закрылся на отметке 23848,42 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился до отметки 6949,23 пункта, снизившись на 0,85%, индекс широкого рынка S&P 500 остановился на отметке 2605 пунктов, потеряв 0,29%.

Акции Amazon.com отреагировали на заявление президента Трампа ужесточить налоговый режим для компании и потеряли 4,53%. Бумаги Tesla снизились на 7,66%, Netflix — на 5,08%.