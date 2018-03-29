Интернет-омбудсмен выступил против блокировки месенджера Telegram в России

Дмитрий Мариничев – интернет-омбудсмен – считает, что возможная блокировка Telegram несёт угрозу для российской экономики, поэтому такое решение стало бы неправильным.

По его словам, Telegram используется как бизнесом, так и обществом, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Мариничев подчеркнул, что очень много построено систем, когда бизнесы взаимодействуют со своим клиентским массивом, либо контролируют свои инженерные решения посредством бота, написанного в Telegram.

Кроме того, интернет-омбудсмен отметил, что мессенджер является достаточно простым и дешёвым способом автоматизации не только процессов общения, но и мониторинга взаимодействия, а также механизмом дистрибуции информации.

«Конечно, его блокировка радикально не убьёт информационную экосистему, но это неприятно, и, наверное, не самый лучший вариант развития событий», – резюмировал Мариничев, добавив, что предъявление требований по предоставлению ключей шифрования к Telegram, но не к другим мессенджерам, таким как WhatsApp или Viber, связано с несовершенством законодательства, которое делает его неисполнимым в полном объёме.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

При этом он дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае Роскомнадзор пообещал обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории России.