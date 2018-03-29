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Москва, 29.03.2018

Киев заговорил о дружбе с Россией

«Expert Online» 2018

В МИДе Украины заговорили о дружбе с Россией «на новых основаниях», сообщает РИА новости.

«Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х», —заявила замглавы украинского МИДа по вопросам евроинтеграции  в эфире украинской радиостанции «Новое время».

Представитель украинского ведомства заявила, что новый документ должен включать правовые инструменты разрешения разногласий между государствами.

Ранее, 14 марта МИД Украины подготовило для рассмотрения президентом Порошенко предложение по расторжению договора о дружбе с Россией.

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