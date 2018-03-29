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Москва, 29.03.2018

Пекин сделал Вашингтону последнее предупреждение

«Expert Online» 2018

Китай советует США не работать в сторону ухудшения торговых отношений между странами.

«Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму»,  -  заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Подобное заявление было сделано в ответ на заявление США ввести повышенные пошлин на сталь и алюминий. Также недовольство Пекина вызвало подписание  президентом США Дональдом Трампом меморандума «О борьбе с экономической агрессией Китая». Китай считает это началом холодной войны.

Гао Фэн рассчитывает, что «США смогут остановиться, пока не поздно, в противном случае мы будем биться до победного конца».

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