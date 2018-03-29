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Москва, 29.03.2018

ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на локально произведенный ŠKODA KODIAQ

«Expert Online» 2018
  • ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на локально произведенный ŠKODA KODIAQ

Стоимость автомобиля составит 1 339 000 рублей за версию с двигателем 1.4 TSI (125 л.с.), передним приводом и механической коробкой передач в базовой комплектации Active. Подробные комплектации и цены на модель будут объявлены в конце апреля, в преддверии старта продаж. К заказу будут доступны версии с бензиновыми и дизельным двигателями рабочим объемом 1.4 л и 2.0 л, мощностью от 125 л.с. до 180 л.с.

«KODIAQ – первопроходец ŠKODA в сегменте внедорожников, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Эксклюзивная серия модели появилась на российском рынке в прошлом году и была очень тепло принята нашими клиентами. Теперь мы рады будем предложить расширенную линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций, что, несомненно, сделает KODIAQ еще ближе и доступнее для потребителей. Отдельно хочу отметить впечатляющую работу, которая была проделана по подготовке производственной площадки к выпуску этой модели и обеспечению высочайшего качества сборки в соответствии с международными стандартами марки».

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