Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.03.2018

Россия выдвинула требования Украине по задержанному судну

«Expert Online» 2018

Россия требует от Украины немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна «Норд» и возвратить его законному владельцу.

Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её мнению, это является очередной провокационной выходкой властей «незалежной» в отношении российских граждан, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты.

«Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства», – резюмировала Захарова.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находилось 10 членов экипажа – все они граждане РФ.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»