Россия выдвинула требования Украине по задержанному судну

Россия требует от Украины немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна «Норд» и возвратить его законному владельцу.
Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её мнению, это является очередной провокационной выходкой властей «незалежной» в отношении российских граждан, передаёт РИА Новости.
При этом она подчеркнула, что применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты.
«Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства», – резюмировала Захарова.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находилось 10 членов экипажа – все они граждане РФ.