На автосалоне в Нью-Йорке INFINITI представляет внедорожники QX60 LIMITED и QX80 LIMITED 2019 модельного года

В рамках Международного автошоу в Нью-Йорке INFINITI представляет две особые версии своих популярных внедорожников INFINITI QX60 LIMITED и INFINITI QX80 LIMITED 2019 модельного года. Эксклюзивный шильдик LIMITED намекает на максимально возможный уровень оснащения как снаружи, так и внутри, поднимая планку роскоши каждого из премиальных SUV еще на более высокий уровень.

«Мы начали программу 2019 модельного года с дебюта абсолютно нового INFINITI QX50, а теперь продолжаем представление новинок топовыми люксовыми исполнениями моделей QX60 и QX80, - заявил Рэнди Паркер, вице-президент INFINITI Americas. – Нам отлично известно, что покупатели премиальных марок одни из самых требовательных и разбирающихся клиентов в мире. Уверен, две наши новинки - это именно то, чего ждут покупатели – автомобили, которые заявляют о себе в полный голос, обеспечивая при этом потрясающие драйверские впечатления».

