Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.03.2018

На автосалоне в Нью-Йорке INFINITI представляет внедорожники QX60 LIMITED и QX80 LIMITED 2019 модельного года

«Expert Online» 2018
  • На автосалоне в Нью-Йорке INFINITI представляет внедорожники QX60 LIMITED и QX80 LIMITED 2019 модельного года

В рамках Международного автошоу в Нью-Йорке INFINITI представляет две особые версии своих популярных внедорожников INFINITI QX60 LIMITED и INFINITI QX80 LIMITED 2019 модельного года. Эксклюзивный шильдик LIMITED намекает на максимально возможный уровень оснащения как снаружи, так и внутри, поднимая планку роскоши каждого из премиальных SUV еще на более высокий уровень.

«Мы начали программу 2019 модельного года с дебюта абсолютно нового INFINITI QX50, а теперь продолжаем представление новинок топовыми люксовыми исполнениями моделей QX60 и QX80, - заявил Рэнди Паркер, вице-президент INFINITI Americas. – Нам отлично известно, что покупатели премиальных марок одни из самых требовательных и разбирающихся клиентов в мире. Уверен, две наши новинки - это именно то, чего ждут покупатели – автомобили, которые заявляют о себе в полный голос, обеспечивая при этом потрясающие драйверские впечатления».

infiniti_qx80_limited.jpg

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»