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Культура
Москва, 30.03.2018

НА ФЕСТИВАЛЕ N.I.C.E. ПОКАЖУТ САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ФИЛЬМЫ МОЛОДЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ РЕЖИССЕРОВ

«Expert Online» 2018
  • Кадр из фильма в "Битве за любовь"

Кадр из фильма в "Битве за любовь"

C 4 по 8 апреля 2018 года в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» и «КАРО 7 Атриум» пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Уже более 20-ти лет фестиваль знакомит российских зрителей с современным итальянским кинематографом, предоставляя возможность одними из первых увидеть наиболее заметные работы молодых режиссеров, а также обсудить увиденное с создателями картин.

В этом году в программе фестиваля будет представлено 13 фильмов различных жанров: комедии, драмы, триллеры, документальное и короткометражное кино. Все фильмы смотра получили премии зрительских симпатий на фестивале N.I.C.E в США и Флоренции, при этом большинство из них – работы режиссеров-дебютантов.

Открытие фестиваля состоится 4 апреля в 20:00 в киноцентре «Октябрь». Фильмом открытия станет комедия «Дуэль cомелье» режиссера Николаса Каррераса. По сюжету главный герой фильма, роль которого исполняет знаменитый сомелье Чарли Артураола, внезапно теряет обоняние и оказывается без работы. Но через какое-то время его способности возвращаются, и Чарли готов пойти на самые неожиданные поступки, чтобы вернуть свою репутацию. Гостями открытия станут директор фестиваля N.I.C.E Вивиана дель Бьянко, а также создатели фильма «Дуэль сомелье»: продюсер Лино Пуйя и исполнитель главной роли, сомелье Чарли Артураола.

Еще одним гостем фестиваля станет Фабио Молло – по мнению многих критиков, один из самых многообещающих молодых режиссеров Италии. Фабио Молло представит свою картину «Светлое будущее». Фильм снят в популярном жанре роуд-муви и рассказывает о взаимоотношениях беременной девушки, которая еще не готова стать матерью и парня нетрадиционной сексуальной ориентации, мечтающего о детях. В главных ролях – Изабелла Рагонезе и Лука Маринелли, обладатель приза Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Не будь злым».

Также свою картину лично представит режиссер триллера «Защитник» Даниеле ди Стефано. Фильм получил премию на МКФ в Салерно и был включен в программу нескольких кинофестивалей Италии. Картина рассказывает о молодом адвокате из Флоренции, который в самом начале своей карьеры попадает в водоворот событий, грозящий поглотить любого, и понимает, что в реальности всё оказывается не тем, чем кажется поначалу.

Еще один гость фестиваля – режиссер драмы «После войны» Аннарита Замбрано. Картина в прошлом году была представлена в Каннах в нескольких номинациях: «Золотая камера» (за лучший режиссерский дебют) и «Особый взгляд Каннского кинофестиваля». В центре сюжета фильма – протесты в Болонском университете 2002 года.

Один из самых ярких фильмов фестиваля – картина режиссёра Андреа де Сика «Дети ночи», которая сочетает в себе несколько жанров – от драмы до триллера. Это честное и абсолютно непредсказуемое кино о подростках, которым предстоит столкнуться с необычной воспитательной программой закрытого пансиона. «Дети ночи» – первая полнометражная работа режиссера, за которую он удостоился одной из старейших кинопремий Италии «Настро д’Ардженто» за лучший режиссерский дебют 2017 года.

Также зрителям будут представлен сборник короткого метра, в который вошли лента Эмануэлы Маскерини «Оффлайн» и два документальных фильма: картина Паоло Чивати «Кастро» о жизни бездомных в Риме и фильм Энци Негрони «Первая попытка» о тюремных заключенных, которые были отобраны в состав регбийной команды.

Значительную часть программы составят итальянские комедии, которые уже стали особым жанром в мировом кинематографе. Одна из них – лауреат итальянского «Золотого глобуса» 2017 года в номинации «Лучший фильм», философская комедия «Ткань сновидений» Джанфранко Кабидду. Фильм затрагивает вечные ценности и подталкивает зрителей к размышлениям о потребности человека в искусстве, а также о чувстве вины, искуплении и прощении. Фильм Франческо Амато «Дай себе волю» расскажет о пожилом психоаналитике, жизнь которого полностью меняет девушка фитнес-тренер. Главную роль в фильме исполняет Тони Сервилло, неоднократный обладатель наград Венецианского кинофестиваля и Европейской киноакадемии за лучшую мужскую роль. Комедийная драма Франческо Бруни «Случайные друзья» расскажет о неожиданном приключении в жизни 22-летнего Алессандро и 80-летнего поэта Джорджио, в ходе которого они становятся друзьями. Фильм заставит зрителей не только от души посмеяться над ироничными ситуациями, но и задуматься о проблемах диалога между поколениями. В комедийной мелодраме «В битве за любовь» режиссера Пьерфранческо Дилиберто нежная история любви переплетается с военными действиями времен Второй мировой войны. Также в программе фестиваля уже знакомая российским зрителям комедия Симоне Годано «Не твоё тело» о том, как в результате невероятного научного эксперимента супруги обмениваются телами, что помогает им пережить семейный кризис.

Фестиваль пройдет в «КАРО 11 Октябрь» и кинотеатре «КАРО 7 Атриум».

Фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами.

Фильм «Дуэль сомелье» – на английском и итальянском языках с русскими субтитрами.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ: директор фестиваля N.I.C.E Вивиана дель Бьянко; продюсер фильма «Дуэль сомелье» Лино Пуйя; сомелье, исполнитель главной роли в фильме «Дуэль сомелье» Чарли Артураола; режиссер фильма «Светлое будущее» Фабио Молло; режиссер фильма «Защитник» Даниеле ди Стефано; режиссер фильма «После войны» Аннарита Замбрано.

БИЛЕТЫ ПО ССЫЛКЕ: https://karofilm.ru/art?&event=134

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ: https://yadi.sk/d/Un73h1Qk3TShuX

РАСПИСАНИЕ И ФИЛЬМЫ ФЕСТИВАЛЯ

  • 4 АПРЕЛЯ, 20:00, киноцентр «Октябрь», зал №1

ДУЭЛЬ СОМЕЛЬЕ / IL CAMMINO DEL VINO (КОМЕДИЯ)

Знаменитый сомелье Чарли Артураола внезапно теряет обоняние, основной инструмент своего ремесла, и оказывается без работы и без какой-либо поддержки в кругу коллег-дегустаторов. Он вынужден переселиться в пригород Майами, но при этом не сдается и его способности возвращаются к нему. Но репутация Чарли безнадежно подорвана... В то же самое время другой выдающийся сомелье, итальянец Лука Гардини, движется к финалу всемирного чемпионата The  Duel of Wine, проходящего в Нью-Йорке. Для попадания на отборочный этап этого чемпионата Чарли замышляет хитроумную уловку, прикрываясь загадочной и одновременно издевательской личиной «Графа в маске»…

Режиссер: Николас Каррерас

В ролях: Чарли Артураола, Лино Пуйа, Лука Гардини, Джанфранко Виссани, Марко Капрай, Надя Дзенато

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=VcjGmWo8cuE

Кадры: https://yadi.sk/d/bcjQydss3TmnxU

  • 5 АПРЕЛЯ, 19:00, «КАРО 7 Атриум», зал №4

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ / IL PADRE D’ITALIA (ДРАМА)

Паоло (Лука Маринелли) и Миа (Изабелла Рагонезе) – двое еще молодых людей, переживающих один из самых сложных – с точки зрения «биологических часов» и социокультурных обстоятельств – периодов своей жизни. Они знакомятся в одном из заведений для геев. Незадолго до этого Паоло расстается со своим партнером, которого всё еще любит. Миа – беременная певица, еще не вполне готовая взять на себя ответственность за будущего ребенка. Они отправятся в путешествие, которое позволит им пересечь всю Италию с севера на юг и открыть в себе безудержную тягу к жизни.

Режиссер: Фабио Молло

В ролях: Лука Маринелли, Изабелла Рагонезе, Анна Фемуццо, Федерика де Колла

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=0Gq3Wl36BNs

Кадры: https://yadi.sk/d/KxY02tpV3Tgpak

  • 5 АПРЕЛЯ, 21:00, «КАРО 7 Атриум», зал №8

ДАЙ СЕБЕ ВОЛЮ / LASCIATI ANDARE (КОМЕДИЯ)

Элия – еврейский психоаналитик, он живет на одной лестничной площадке со своей бывшей женой Джованной (Карла Синьорис), в которую по-прежнему влюблен. После небольшой болезни Элии, врач рекомендует ему сесть на диету и заняться физическими упражнениями. Благодаря этому он знакомится с Клаудией (Вероника Эчеги), тренером по физподготовке, сторонницей культа тела, но не рассудка …

Режиссер: Франческо Амато

В ролях: Тони Сервилло, Вероника Эчеги, Карла Синьорис, Лука Маринелли, Валентина Карнелутти, Пьеро Сермонти

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=l7G1iJBUnf0

Кадры: https://yadi.sk/d/hLL00s3l3Tmo58

  • 6 АПРЕЛЯ, 19:00, «КАРО 7 Атриум», зал №4

СЛУЧАЙНЫЕ ДРУЗЬЯ / TUTTO QUELLO CHE VUOI (КОМЕДИЯ)

Алессандро (Андреа Карпенцано) – 22-х летний невежественный бездельник; Джорджо (Джулиано Монтальдо) – всеми забытый 85-ти летний поэт. Они живут в двух шагах друг от друга, но ни разу не встречались – до того дня, пока Алессандро не соглашается - весьма неохотно - на работу в качестве сопровождающего для пожилого поэта во время его вечерних прогулок. Проходит день за днем, и из несколько затуманенной памяти поэта, как и из его стихов, постепенно вырисовывается некое воспоминание о далеком прошлом: о самой настоящей охоте за сокровищами. Следуя этим воспоминаниям, Алессандро вместе с Джорджо отправляется в путешествие, чтобы обрести сокровища – скрытые как в земле, так и в его собственном сердце.

Режиссер: Франческо Бруни

В ролях: Джулиано Монтальдо, Андреа Карпенцано, Артуро Бруни, Эмануеле Пропицио, Антонио Джерарди, Донателла Финоккьяро, Риккардо Витиелло

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=w7LNUMN-0WM

Кадры: https://yadi.sk/d/ujf2mQ1B3Tmo9M  

  • 6 АПРЕЛЯ, 21:00, «КАРО 7 Атриум», зал №8

ТКАНЬ СНОВИДЕНИЙ / LA STOFFA DEI SOGNI (КОМЕДИЯ)

Беглые члены каморры и ищущие признания актеры после кораблекрушения оказываются на острове-тюрьме. Директор тюрьмы (Эннио Фантастикини), чтобы отличить преступников от актеров, требует поставить на сцене «Бурю» Шекспира. Однако провести грань между одними и другими будет нелегко, и гротескные приключения людей, потерпевших кораблекрушение, послужат фоном для размышлений о потребности человека в искусстве, а также о таких вечных темах, как чувство вины, искупление и прощение.

Режиссер: Джанфранко Кабидду

В ролях: Серджио Рубини, Эннио Фантастикини, Гайя Беллуджи, Тереза Сапонаньелло, Ренато Карпентьери, Франческо ди Лева

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=BwlSKd2Eads

Кадры: https://yadi.sk/d/xy6fIkcO3TmoBS  

  • 7 АПРЕЛЯ, 18:00, «КАРО 7 Атриум», зал №4

ПОСЛЕ ВОЙНЫ / DOPO LA GUERRA (ДРАМА)

Болонья, 2002 год. В университетах бушуют протесты против реформы трудового законодательства. Убийство судьи вскрывает старые политические раны в отношениях между Италией и Францией. Марко (Фабрицио Ферракане), бывший активист левого движения, который двадцатью годами ранее был осужден за убийство и эмигрировал во Францию благодаря так называемой «доктрине Миттерана» (позволявшей бывшим террористам обрести там политическое убежище), теперь подозревается в организации данного покушения. Когда итальянское правительство требует его экстрадиции, Марко решает бежать вместе с Виолой (Шарлотта Сетэр), своей 16-летней дочерью. Жизнь Марко рушится, и вместе с ней рушится жизнь его итальянской семьи, которая в одночасье оказывается вынужденной расплачиваться за его старые грехи...

Режиссер: Аннарита Замбрано

В ролях: Джузеппе Батистон, Барбора Бобулова, Шарлотт Сэтер, Жан-Марк Барр, Фабрицио Ферракане

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=rCCUvw15PZM

Кадры: https://yadi.sk/d/0yOMFa2n3TmoDt  

  • 7 АПРЕЛЯ, 20:30, «КАРО 7 Атриум», зал №4

ДЕТИ НОЧИ / FIGLI DELLA NOTTE (ДРАМА)

Джулио (Винченцо Креа), 17-летний юноша из хорошей семьи, попадает в закрытый пансион для детей высшего общества, расположенный в Альпийских горах, в котором царит жесточайшая дисциплина. Отсутствие интернета, контроль за телефонными звонками, но главное – насилие и угрозы со стороны старших юношей. Джулио удается выжить благодаря дружбе с Эдоардо (Лудовико Суччо). Неразлучные друзья начинают совершать ночные вылазки в лесную чащу, где знакомятся с молодой проституткой Эленой (Юлия Соболь). Внезапно они узнают, что подобные «проступки» - это часть воспитательной программы, и их преподаватели, в том числе Матиас (Фабрицио Ронджоне), тайком ведут за ними непрерывное наблюдение…

Режиссер: Андреа де Сика

В ролях: Винченцо Креа, Людовико Суччо, Фабрицио Ронджоне, Юлия Соболь, Луиджи Биньоне, Пьетро Монфреда

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=tSH_ZBWhE58   

Кадры: https://yadi.sk/d/-_ofqYGW3TmoGA  

  • 8 АПРЕЛЯ, 14:00, «КАРО 7 Атриум», зал №8

В БИТВЕ ЗА ЛЮБОВЬ / IN GUERRA PER AMORE (КОМЕДИЯ)

1943 год. В конце Второй мировой войны Артуро, эмигрировавший в Америку, и Флора (Мириам Леоне) хотят пожениться, но дядя девушки обещал выдать ее замуж за сицилийского мафиозо, и для Артуро единственная возможность добиться руки Флоры – это уговорить ее отца, живущего на Сицилии. При этом у Артуро есть только один способ попасть на остров: поступить на военную службу в Америке...

Режиссер: Пьерфранческо Дилиберто 

В ролях: Андреа Ди Стефано, Пьерфранческо Дилиберто, Серджио Веспертино, Маурицио Болонья, Винсент Риотта, Мириам Леоне

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ydJY-01ko3o

Кадры: https://yadi.sk/d/JTTFrj633TmoMS

  • 8 АПРЕЛЯ, 16:30, «КАРО 7 Атриум», зал №4

ЗАЩИТНИК / TI PROTEGGERÒ (ТРИЛЛЕР)

Во Флоренции неизвестный киллер насилует и убивает девочку. Полиция полагает, что убийца – сенатор Пальминьелло (Марчелло Сбиголи), влиятельный коррумпированный политик. По просьбе своего отца Гаэты (Алессио Сарделли), молодой адвокат Риккардо (Даниэле Ди Стефано) берется за защиту сенатора. В поисках истины Риккардо придется разбираться в серии убийств и противоречивых улик. Встреча с красивой журналисткой Джулией (Роза Чезаре) и получение адвокатом нескольких загадочных писем втянут его в водоворот событий, грозящий поглотить любого, когда в реальности всё оказывается не тем, чем кажется поначалу…

Режиссер: Даниэле Ди Стефано

В ролях: Фабрицио Артури, Ирене Барбульи, Валентина Бивона, Роза Чезаре, Карло Чаппи, Маттео Конти 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=zcB9SgflT-A 

Кадры: https://yadi.sk/d/zI8n4wwS3TmoP5

  • 8 АПРЕЛЯ, 19:00, «КАРО 7 Атриум», зал №4

НЕ ТВОЕ ТЕЛО / MOGLIE E MARITO (КОМЕДИЯ)

София (Кася Смутняк) и Андреа (Пьерфранческо Фавино) – прекрасная супружеская пара; вернее, такой она была прежде. После десяти лет супружества они переживают семейный кризис и думают о разводе. Однако внезапно, благодаря невероятному научному эксперименту Андреа, каждый из них переносится в тело своего супруга: фактически, Андреа превращается в Софию, а София – в Андреа. И теперь единственный возможность для каждого из них – это проникнуться образом жизни и повседневными проблемами другого.

Режиссер: Симоне Годано

В ролях: Пьерфранческо Фавино, Кася Смутняк, Валерио Апреа, Гаэтано Бруно, Паола Каллиари, Франческа Агостини, Марта Гастини

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=q6IB_eOjGmg  

Кадры: https://yadi.sk/d/YDKVheK33TmoVC

  • 7 АПРЕЛЯ, 14:30, «КАРО 7 Атриум», зал №8

СБОРНИК КОРОТКОГО МЕТРА

ОФФЛАЙН / OFFLINE (КОРОТКОМЕТРАЖКА)

Аурора и Николас - два очень разных одиночества; они знакомятся в одной из социальных сетей. Зверский голод на общение, кажется, вырывает их на какое-то время из футляра виртуальных связей. Но время это настолько короткое, что происходит, по сути, мгновенное размыкание – как бывает при далеком и очень слабом соединении…

Режиссер: Эмануэла Маскерини

В ролях: Эмануэла Маскерини, Доменико Диеле, Франческа де Мартини, Микелле Карпенте, Симоне Фауччи, Матильде Эспозито

Кадры: https://yadi.sk/d/kGSijJdB3TmoY3

«КАСТРО» / CASTRO

Название «Кастро» получил занятый бездомными людьми дом в Риме, убежище для отверженных, дом для многих – и в то же время ничей. На протяжении десяти с лишним лет он был единственной надеждой в жизни множества семей. Еще вчера с его наличием мирились, но сегодня его уже нет. Съемки, длившиеся больше года, открывают нам повседневную жизнь общины, живущей в совершенно необычных условиях. Кастро, некое подобие Вавилонской башни, рассказывает о себе сам – языком с тысячью акцентов, но с одним и тем же повествованием: о попранных правах и несбывшихся надеждах.

Режиссер: Паоло Чивати

В ролях: Клаудио Превост Капуоццо, Дебора Тизо, Роберто Капелли, Франческо Гуарини

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=nhm2-4XiBGk

Кадры: https://yadi.sk/d/Un73h1Qk3TShuX

«ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» / LA PRIMA META 

Макс, тренер регбийной команды, отбирает трех молодых заключенных в состав мультиэтнической команды «Giallo Dozza» в тюрьме Болоньи. Путем изнурительных тренировок ему удается превратить череду непрерывных домашних поражений в стремление взять реванш. На игровом поле жизнь молодых людей преображается, резко отличаясь от одиночества и замедленного течения времени в заключении. Они растут вместе с командой вплоть до победы в одном из матчей, однако впереди их ждет новый, еще более важный вызов…

Режиссер: Энца Негрони

В ролях: Макс Занкуоги и игроки команды Yellow Dozza Team of Bologna

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=abMg4dnV1LM 

Кадры: https://yadi.sk/d/Un73h1Qk3TShuX  

О сети кинотеатров «КАРО»:

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 30 современными кинотеатрами (236 залов) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.

Подробней: https://karofilm.ru/ 

О проекте «КАРО.Арт»:

КАРО.Арт - пространство современной визуальной культуры во всех ее проявлениях. Это кино как событие и кино как высказывание, медиа-искусство в проектах художников и кураторов разных поколений из разных стран мира, раритетные и фестивальные показы, публичные программы, перформансы и эксперименты. Подробней: https://karofilm.ru/art

О фестивале N.I.C.E:

N.I.C.E. New Italian Cinema Events – одно из важнейших мероприятий, проводимых под эгидой Министерства культурного достояния и деятельности в области культуры Италии. Также нас поддерживают: Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии (посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге, Итальянские институты культуры в Москве и Санкт-Петербурге), Комитет по культуре при муниципалитете г. Флоренции, Управление области Тоскана, Фонд «Система Тоскана» – Региональная медиатека области Тоскана – Кинокомитет области Тоскана.

Об Итальянском Институте культуры в Москве:

Итальянский Институт культуры в Москве решает задачу продвижения итальянского языка и культуры в России, организуя культурные мероприятия для распространения идей, искусства и науки, а также проводит курсы итальянского языка, экзамен на получение сертификата о знании итальянского языка как иностранного (CILS) и мероприятия в различных областях культуры.

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