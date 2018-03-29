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Москва, 29.03.2018

Первая коллаборация бренда Organic Kitchen с самым популярным российским бьюти-блогером Адэль Мифтаховой

«Expert Online» 2018
  • Первая коллаборация бренда Organic Kitchen с самым популярным российским бьюти-блогером Адэль Мифтаховой

В сети магазинов натуральной косметики Organic Shop появился абсолютно новый продукт, созданный в сотрудничестве с бьюти-экспертом и автором самого популярного Telegram-канала о красоте Don’t Touch My Face Адэль Мифтаховой. Это первая коллаборация бренда натуральной косметики Organic Kitchen с известным бьюти-блогером. Гидрофильный бальзам на 7 органических биомаслах, разработанный опытными технологами Organic Shop при непосредственном участии Адэль, воплотил самые актуальные косметологические тренды в области очищения кожи.

Косметическая линия Organic Kitchen by Organic Shop была придумана специально для тех, кто хочет пользоваться свежей и натуральной косметикой, но у кого не всегда находится время ее готовить. Креативные названия, натуральные составы и доступная цена – вот почему средства Organic Kitchen стали одними из самых любимых среди покупателей Organic Shop. В основе всех средств Organic Kitchen лежат самые свежие  ингредиенты и при этом отсутствуют парабены, минеральные  масла, SLS, SLES и другие вредные компоненты. Продукты заботливо разложены по баночками и законсервированы исключительно с помощью пищевых натуральных консервантов наподобие тех, которые мы используем при консервировании в домашних условиях.

Новый продукт в коллекции Organic Kitchen – это беспрецедентная творческая коллаборация с одним из самых экспертных бьюти-блогеров российского интернета Адэль Мифтаховой. Физик по образованию, в своем Telegram-канале (около 45 000 подписчиков) Адэль опирается на данные международных исследований и авторитетных научных источников, изучает актуальные тренды в области ухода за кожей, делая акцент на необычные текстуры и эффективные ингредиенты.

В рамках коллаборации опытные технологи Organic Shop вместе с Адэль разработали эффективный продукт для очищения кожи лица – гидрофильный бальзам на 7 органических биомаслах  Don’t Touch My Face. Идея средства, выбор аромата, а также финальный отбор компонентов полностью принадлежат Адэль.

В основу гидрофильного бальзама легли органические масла жожоба, виноградной косточки, миндаля, облепихи и подсолнечника, которые питают кожу и дарят ей неповторимое чувство комфорта, а также органические эфирные масла грейпфрута и апельсина, отвечающие за нежный аромат. В этом косметическом средстве полностью отсутствуют отдушки и консерванты, а удобный срок хранения достигается за счет полезного и безопасного витамина Е.

Благодаря специальной формуле гидрофильный бальзам  Don’t Touch My Face имеет густую масляную текстуру, а при контакте с водой моментально превращается легкое молочко. Оно прекрасно удаляет с кожи косметику и  загрязнения, связывая и расщепляя жиры и воски, содержащиеся даже в самой плотной тональной основе и стойких помадах, и способно легко справиться даже с многослойным вечерним макияжем. Бальзам совсем не требует усилий при использовании –  достаточно слегка помассировать кожу, чтобы масло растворило макияж, и смыть его водой. Итог: ваша кожа идеально очищена, увлажнена и напитана.

Адэль Мифтахова о новом продукте Don’t Touch My Face by Organic Shop:

«Очищение лица – важный этап ухода, но довольно часто средства для умывания бывают слишком агрессивными. А те, которые очищают мягко, недостаточно хорошо смывают макияж. А те, которые очищают мягко и хорошо, стоят дорого. Поэтому мне пришло в голову сделать средство, которое было бы недорогим, смывало макияж, но при этом не пересушивало кожу. Так появился наш совместный с Organic Kitchen гидрофильный бальзам, который всё это и делает. В нём много отличных масел, которые питают кожу, и с ним даже можно делать массаж лица, а при соприкосновении с водой он превращается в молочко. 

Мне нравится пользоваться им так: наносить немного на сухую кожу, массировать, а затем мягко стирать смоченным в горячей воде полотенцем. Так макияж отлично смывается, а кожа не остаётся стянутой. После этого можно умыться своим привычным средством, а можно сразу наносить уход».

В рамках коллаборации с блогером Адэль уже знакомая миллионам покупателей баночка Organic Kitchen обновила цвет (став золотой),  а также обзавелась ярким дизайном в стиле поп-арт.

Гидрофильный бальзам Don’t Touch My Face by Organic Shop будет выпущен лимитированным тиражом и появится в продаже во всех магазинах Organic Shop 29 марта 2018 года.

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