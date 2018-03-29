Политолог считает, что Западу не удалось сформировать единый фронт против России

Австрия не стала поддерживать антироссийские настроения в Европе и исключила принятие мер в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает данный факт показательным в неспособности формирования в Европе единого фронта против России. Об этом эксперт сообщил в интервью RT.

«Очень приятно, что нашлись политики в Европе, которые оказались настолько смелыми, твёрдыми и последовательными, что отказались высылать российских дипломатов. Это касается не только Австрии, а ещё ряда стран, которые не стали высылать дипломатов и не поддались истерии, которую развязала Великобритания, как мы все подозреваем, с подачи США», - говорит Безпалько, который приписывает независимость политики Австрии «когорте политиков, которая сложилась в этой стране за последние 15—20 лет» и готова защищать «национальные и государственные интересы, даже вне зависимости от общезападного контекста».

Эксперт считает, что в этой роли было бы логичней увидеть Германию, несмотря на высылку из этой страны четырёх российских дипломатов.

«Германия всё–таки движется в направлении сотрудничества в области энергетических проектов, в частности «Северного потока—2». Западу не удалось принудить страны к исполнению долга по шельмованию России и акту дипломатической войны», — заключил Безпалько.

Напомним, ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказался о готовности Вены выступить посредником между Лондоном и Москвой в решении разногласий, возникших из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.