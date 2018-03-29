Прямые диваны - преимущества и разнообразие диванов

Интерьерная мода меняется, а классические прямые диваны всегда остаются в тренде. Совершенствуются технологии производства, применяются новые материалы, но сама форма неизменна. Причины популярности – практичность и универсальность линейной мебели MOON-TRADE.

Интерьерная мода меняется, а классические прямые диваны всегда остаются в тренде. Совершенствуются технологии производства, применяются новые материалы, но сама форма неизменна. Причины такой популярности – практичность, удобство и универсальность линейной мебели.

Преимущества прямых диванов

Модели отличаются несколькими достоинствами:

Прочность конструкции. Несмотря на огромное разнообразие форм, прямые модели имеют примерно одинаковую конфигурацию. Это устойчивые и долговечные конструкции на мощных каркасах. Обширный дизайнерский потенциал. Прямые диваны можно устанавливать в комнатах любого назначения. Если модель правильно подобрана по цветовой гамме и стилистике, она обязательно впишется в интерьер. Практичность. С моделями сложных конфигураций бывают проблемы, если требуется поднять их по лестнице, внести в помещение. Линейные диваны – беспроигрышный вариант. Конструкции можно удобно повернуть, перенести, переставить. Качество. Для изготовления каркасов используют древесину или металл, а для обивки – безопасные и устойчивые к истиранию материалы.

Большинство современных моделей многофункциональны. В них предусмотрены вместительные ящики для белья, иногда полки или другие элементы, обеспечивающие дополнительный комфорт использования.

Разнообразие линейных моделей

Существуют нераскладные и раскладывающиеся диваны. Диваны первого типа используют в качестве удобных сидений. Они украшаются интерьер, создают атмосферу домашнего уюта. Раскладывающиеся модели оснащены механизмами, с помощью которых образуют спальное место. Они подходят для комфортного отдыха или ежедневного сна.



Значимый элемент дизайна – подлокотники. Они могут быть мягкими, жесткими или вовсе отсутствовать. Диваны с мягкими подлокотниками удобны для сидячего или полулежачего отдыха. Жесткие детали позволяют надежно опереться, а если они широкие, то еще и положить рядом небольшие предметы. У диванов без подлокотников свои достоинства. Они компактны, красивы, удобны.



Пружинные модели выбирают покупатели, которые привыкли к их надежности, долговечности, практичности. Среди диванов этого типа есть и с ортопедическим эффектом, но они зачастую дороже пенополиуретановых моделей. Если хочется получить «2 в 1» - демократичную цену и комфортный сон, стоит присмотреться к беспружинным диванам с ППУ.

Популярные механизмы трансформации

На выбор дивана во многом влияет удобство и надежность механизма трансформации. Самые популярные виды:

Аккордеон. Механизм формирует комфортное спальное место. Среди моделей, достойных внимания, особенно выделяются линейки «Барон», «Карина», «Прага», «Даллас».

Выкатной. Механизм оснащен роликами, которые упрощают раскладывание дивана. Сверхудобная модель – «Бостон».

Клик-Кляк. Этот механизм позволяет установить спинку в одно из трех положений – сидячее, полулежачее, лежачее. Примеры таких моделей – «Баккара», «Санта Next».

Еврокнижка. Это усовершенствованная модификация традиционной «книжки». Диваны дополнительно оборудованы бельевыми ящиками. Привлекательные модели - «Палермо», «Амстердам», «Лион», «Мадрид».

Выбор материалов обивки практически не ограничен. Все они экологически безопасны, гипоаллергенны и практичны. Каждый покупатель найдет свой собственный диван мечты. Главное – определиться с приоритетами и довериться надежному производителю.