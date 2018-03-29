Российский МИД обвинил Великобританию в экспериментах над людьми

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – рассказала об истории британской лаборатории Портон-Даун. По её словам, эта лаборатория давно вызывает большой интерес у британской общественности и прессы.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Звезда». Представитель МИД РФ напомнила, что ещё в 2004 году Guardian писал, что это место, в котором на протяжении десятилетий проводились опыты над людьми с использованием химических отравляющих веществ, в том числе с летальным исходом.

При этом Захарова подчеркнула, что опровержение данному факту так и не было опубликовано.

«Лаборатории приписывают, что она работала в том числе с материалами химическими, найденными у нацистских и фашистских войск в рамках отвоеванных территорий, и тут же проводила эксперименты непосредственно на людях», – резюмировала Захарова, отметив, что это место помимо всего прочего, находится в сего семи милях от места, где был найден отравленным экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Напомним, бывший офицер ГРУ, получивший в 2010 году убежище в Британии, Сергей Скрипаль был отравлен в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. По информации британского следствия, отравление произведено нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России. В этой связи Лондон бездоказательно обвинил в отравлении российские спецслужбы.