Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 30.03.2018

Российский Минфин жёстко ответил Великобритании

«Expert Online» 2018

Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина – считает, что возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне грозит негативными последствиями не только отечественным, но и иностранным инвесторам.

Об этом он заявил в кулуарах Всероссийской банковской конференции. По его мнению, не совсем понятно, что иностранные инвесторы будут делать с этими ценными бумагами, передаёт ТАСС.

Так российский финансист прокомментировал публикацию The Guardian о планах британских властей рассмотреть возможность запрета продажи РФ своих евробондов на Лондонском фондовом рынке.

Напомним, журналисты британского издания утверждали, что эта инициатива принадлежит главе комитета Палаты общин по международным делам Тому Тугендхату, который обратил внимание на то, что в феврале клиринговые палаты Лондона помогли одному из банков РФ, находящемуся под санкциями, организовать выпуск суверенных евробондов на сумму в 4 млрд долл.

Тугендхат предложил лишить ведущие европейские клиринговые компании, такие как Euroclear и Clearstream, права работать с российскими облигациями. Это, по его мнению, стало бы препятствием для реализации российских долговых бумаг на вторичном рынке и отпугнуло бы европейских и американских инвесторов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»