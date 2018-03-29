Российский Минфин жёстко ответил Великобритании

Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина – считает, что возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне грозит негативными последствиями не только отечественным, но и иностранным инвесторам.

Об этом он заявил в кулуарах Всероссийской банковской конференции. По его мнению, не совсем понятно, что иностранные инвесторы будут делать с этими ценными бумагами, передаёт ТАСС.

Так российский финансист прокомментировал публикацию The Guardian о планах британских властей рассмотреть возможность запрета продажи РФ своих евробондов на Лондонском фондовом рынке.

Напомним, журналисты британского издания утверждали, что эта инициатива принадлежит главе комитета Палаты общин по международным делам Тому Тугендхату, который обратил внимание на то, что в феврале клиринговые палаты Лондона помогли одному из банков РФ, находящемуся под санкциями, организовать выпуск суверенных евробондов на сумму в 4 млрд долл.

Тугендхат предложил лишить ведущие европейские клиринговые компании, такие как Euroclear и Clearstream, права работать с российскими облигациями. Это, по его мнению, стало бы препятствием для реализации российских долговых бумаг на вторичном рынке и отпугнуло бы европейских и американских инвесторов.