Российский офис компании Тойота 26 марта объявил победителя соревнования Toyota Challenge Cup

По итогам народного голосования и отбора экспертного жюри спортсменом, проявившим наибольшую страсть к победе на Олимпиаде и совершившим то, что ранее казалось невозможным, признан лыжник Денис Спицов. Он был награжден новым Toyota Fortuner с бензиновым двигателем и принят в команду атлетов Team Toyota Russia.

О кубке

Кубок Toyota Challenge Cup стал первой локальной инициативой компании Тойота в рамках глобального партнерства бренда с Олимпийским движением. Цель проекта – поддержка российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Основной критерий выбора победителя – это не завоеванные медали и не количество побед. Нам интересна история преодоления себя, обстоятельств, борьбы до последнего. Мы ставили себе задачу найти того, кто совершил на этой Олимпиаде невозможное, и наградить его», – прокомментировала Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга Toyota.

О голосовании

Для того чтобы оценить усилия каждого из членов сборной, было собрано профессиональное жюри, в состав которого вошли олимпийские призеры, медиаэксперты и шестикратная чемпионка финала Кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.

Во время Олимпиады жюри совместно с официальным бродкастером Игр, телеканалом «Матч ТВ», отбирало наиболее значимые свершения спортсменов, за которые все желающие могли голосовать на сайте телеканала.

В течение двух соревновательных недель за избранные достижения спортсменов проголосовало почти 70 000 человек.

В итоге из 22 историй было отобрано восемь финалистов, завоевавших максимальное количество голосов и вошедших в шорт-лист:

Евгения Медведева (фигурное катание, 18 552 голоса)

Евгения Медведева (фигурное катание, 18 552 голоса) Денис Спицов (лыжи, 13 964 голоса)

Денис Спицов (лыжи, 13 964 голоса) Алина Загитова (фигурное катание, 9 166 голосов)

Алина Загитова (фигурное катание, 9 166 голосов) Александр Большунов (лыжи, 6 156 голосов)

Александр Большунов (лыжи, 6 156 голосов) Юлия Белорукова (лыжи, 5 652 голоса)

Юлия Белорукова (лыжи, 5 652 голоса) Анна Нечаевская (лыжи, 5 647 голосов)

Анна Нечаевская (лыжи, 5 647 голосов) Николай Олюнин (сноуборд-кросс, 5 184 голоса)

Николай Олюнин (сноуборд-кросс, 5 184 голоса) Илья Буров (фристайл, 1 121 голос)

За каждым из спортсменов, вошедших в шорт-лист, стояла особенная история преодоления различных обстоятельств: травм, неудач, недоверия. Их всех объединяет заметный результат Олимпийских игр – призовое место или момент, заставляющий испытать гордость за проявленную силу духа и мужество спортсмена.

Евгений Дзичковский, ведущий спортивный журналист страны, рассказал о сложностях выбора: «Это был выбор, когда болеешь за каждого и никого не хочешь оставить без своего голоса. Все эти спортсмены через вызов и преодоление стремились всего лишь стать лучшими на земле».

О победителе

С перевесом в один голос победу в кубке Toyota Challenge Cup одержал олимпийский призер лыжник Денис Спицов.

21-летний спортсмен попал в сборную в последний момент из-за отстранения своих товарищей. В скиатлоне он занял четвертое место, что было расценено как успех даже легендарной Еленой Вяльбе, президентом ФЛГР. Но это было только начало: в гонке с раздельным стартом он стал третьим, в эстафете буквально вытащил команду на второе место, а в командном спринте завоевал с партнером серебро!

«В самой первой гонке в лыжной программе Денис Спицов попадает в завал на первых километрах и буквально последним выезжает на трассу. Естественно, все лидеры были далеко впереди, но спортсмен не сдался, очень скоро вернулся в лидирующую группу. Победить трех норвежцев, попавших в итоге на пьедестал, не удалось, но россиянин обошел Мориса Манифика – знаменитого французского лыжника, который наверняка и не был со Спицовым до этого знаком. В итоге Денис стал четвертым – этот результат заставил плакать президента ФЛГР Елену Вяльбе. Казалось бы, на этом можно ставить точку. Сумасшедшая радость, сумасшедший успех в прошлом юниора. Но парень на этом не останавливается и выигрывает три олимпийские медали в Корее. Мне кажется, что это как раз очень яркий пример спортивного подвига», - прокомментировал историю Дениса Николай Круглов, российский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине, председатель жюри Toyota Challenge Cup.

Среди проголосовавших за Дениса была Ляйсан Утяшева: «Могу сказать, что эта Олимпиада была особенной для всех и победили, наверно, все. Но я лично переживала за Дениса – того, кто по-настоящему совершил невозможное, хотя и не был к этому готов в силу своего возраста. Я помню, как сама, еще будучи совсем ребенком, уже защищала честь страны на Кубке мира, на чемпионате мира, и я знаю, каково это – быть еще совсем неопытным спортсменом, который должен сейчас защитить себя, своего тренера, свою страну, свой вид спорта и побороться».

О наградах

За свою выдающуюся историю преодоления Денис был награжден новым автомобилем Toyota Fortuner, ключи от которого спортсмену вручил президент ООО «Тойота Мотор» господин Сюдзи Суга.

Господин Суга отметил: «Для меня большая гордость – объявить победителя Toyota Challenge Cup, спортсмена, который действительно бросил вызов невозможному. Это очень близко по духу компании Тойота. На протяжении всей истории мы испытываем наши автомобили на грани возможностей, чтобы они были лучшими во всем и всегда. Именно поэтому Тойота разделяет ценности Олимпийского движения и верит в силу человеческого духа».

В своей ответной речи Денис Спицов поблагодарил жюри и болельщиков: «В первую очередь я хотел бы, конечно, поблагодарить уважаемое жюри за то, что мне удалось одержать такую важную для себя победу. Я очень рад этому и благодарен компании Тойота за то, что она поддерживает спортсменов, ведь нам очень важна поддержка, важна мотивация, понимание, что за тебя болеют, в тебя верят, – это дает силы для новых побед».

Помимо автомобиля, Денис получил приглашение от президента компании Тойота стать частью команды Team Toyota Russia. Это команда из 17 атлетов, в числе которых как олимпийские спортсмены, так и представители экстремальных видов спорта. Все атлеты Team Toyota Russia – профессионалы своего дела и каждый день собственным примером доказывают, что невозможное возможно.