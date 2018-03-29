Telegram дал сбой по всему миру

По свидетельству жалоб пользователей в Twitter, мессенджер Telegram перестал работать в большинстве стран мира, включая Россию. Позже сервис Downdetector подтвердил проблемы в работе Telegram. По их данным сбой произошел около 11:00 по московскому времени. Судя по карте Downdetector больше всего обращений о сбоях в работе мессенджера поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева и Минска.

Также копания Telegram в своем официальном Twitter-аккаунте подтвердила информацию о сбое в работе мессенджера в Европе, на Ближнем Востоке и странах СНГ.

Отмечается, что при попытке загрузить страницу Telegram появляется уведомление об ошибке сервера. Невозможно обновить список диалогов в приложениях, а также отправить сообщения.