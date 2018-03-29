Трибьют-шоу “Metallica с симфоническим оркестром” будет представлено 26 апреля 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце. Хиты с альбома 1999 года “S&M - Symphony & Metallica” прозвучат в исполнении симфонического оркестра Москвы “Русская филармония” (дирижёр - Виктор Бабарикин) и рок-группы «Garage Dayz».

В апреле 1999 года американский дирижёр Майкл Кеймен записал с группой Metallica уникальный концерт “S&M - Symphony & Metallica”. Знаменитые на весь мир рок-музыканты вместе с симфоническим оркестром Сан-Франциско исполнили 21 песню перед многотысячной толпой фанатов. Из-за сложных аранжировок шоу даже пришлось разделить на два дня.

Впоследствии за композицию “The Call of Ktulu” группа и дирижёр были награждены премией "Грэмми". DVD с записью концерта получил мультиплатиновый статус, но группа так ни разу и не решилась повторить это выступление. Через несколько лет Майкл Кеймен умер, а басист Metallica Джейсон Ньюстед покинул коллектив.

Через 15 лет после исторического концерта команда единомышленников решилась воссоздать легендарный концерт, соединить тяжёлый рок и симфонический оркестр, вдохнув новую жизнь в ставшие классикой хиты: “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman”, “Master of Puppets”.

Художественный руководитель проекта “Metallica Show” - Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь. Оркестр под его управлением сопровождал выступления грандов мировой музыки: Демиса Руссоса, Сары Коннор, Дмитрия Хворостовского. Но наиболее интересным для маэстро было сотрудничество с легендами рока - Scorpions. Виктор Бабарикин - один из немногих академических музыкантов, который глубоко понимает и ценит тяжёлый рок. А когда дело касается такой сложной музыки, как у Metallica, без специалиста с опытом «на обоих фронтах» не обойтись.

Проект “Metallica Show” прошёл через десятки репетиций в различных составах - от камерной группы в несколько музыкантов-виртуозов до большого симфонического оркестра из 60 человек. Над проектом работали четыре аранжировщика. Поворотным моментом в становлении шоу стало приглашение профессиональных музыкантов вместо обычной трибьют-группы. Главные герои вечера - состоявшиеся в тяжёлом роке исполнители, известные не только в России, но и за рубежом; зрители встречают их с неизменным восторгом.

У проекта позади несколько десятков успешных концертов по России: шоу было с аншлагом представлено в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Самаре, Тольятти, Сочи, Новосибирске, Сургуте, Челябинске, Перми, Кемерове, Красноярске, Иркутске и в других городах. За три года общее число зрителей программы превысило 30 тысяч человек.

Выбор Государственного Кремлёвского дворца для такой программы - не исключение, а закономерность. После показа перед 5.000 зрителей в Crocus City Hall шоу возвращается в, самый престижный и знаменитый зал России.

В проекте примет участие Большой Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", с успехом выступающий в крупнейших концертных залах по всему миру. Оркестр проводит более 100 концертов за сезон и за 15 лет заслуженно завоевал любовь россиян, стал известным международным брендом. Это лучший российский оркестр, который одинаково ярко исполняет и классику, и рок.

На концерте будут исполнены классические композиции с пластинки “S&M”, но изюминкой шоу станут несколько дополнительных хитов Metallica, для которых профессиональные аранжировщики написали оркестровые партии. В таком виде их не исполняла сама Metallica. Несмотря на сложность, оригинальный двухдневный концерт продолжительностью 2,5 часа будет исполнен за один вечер.

Начало в 19.00.

Справки и аккредитация: +7 (915) 205-8868,ribalko.julia@gmail.com(Юлия Рыбалко)