Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Культура
Москва, 30.03.2018

Трибьют-шоу “Metallica с симфоническим оркестром”

«Expert Online» 2018
  • Трибьют-шоу “Metallica с симфоническим оркестром”

Трибьют-шоу “Metallica с симфоническим оркестром” будет представлено 26 апреля 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце. Хиты с альбома 1999 года “S&M - Symphony & Metallica” прозвучат в исполнении симфонического оркестра Москвы “Русская филармония” (дирижёр - Виктор Бабарикин) и рок-группы «Garage Dayz».

В апреле 1999 года американский дирижёр Майкл Кеймен записал с группой Metallica уникальный концерт “S&M - Symphony & Metallica”. Знаменитые на весь мир рок-музыканты вместе с симфоническим оркестром Сан-Франциско исполнили 21 песню перед многотысячной толпой фанатов. Из-за сложных аранжировок шоу даже пришлось разделить на два дня.

Впоследствии за композицию “The Call of Ktulu” группа и дирижёр были награждены премией "Грэмми". DVD с записью концерта получил мультиплатиновый статус, но группа так ни разу и не решилась повторить это выступление. Через несколько лет Майкл Кеймен умер, а басист Metallica Джейсон Ньюстед покинул коллектив.

Через 15 лет после исторического концерта команда единомышленников решилась воссоздать легендарный концерт, соединить тяжёлый рок и симфонический оркестр, вдохнув новую жизнь в ставшие классикой хиты: “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman”, “Master of Puppets”.

Художественный руководитель проекта “Metallica Show” - Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь. Оркестр под его управлением сопровождал выступления грандов мировой музыки: Демиса Руссоса, Сары Коннор, Дмитрия Хворостовского. Но наиболее интересным для маэстро было сотрудничество с легендами рока - Scorpions. Виктор Бабарикин - один из немногих академических музыкантов, который глубоко понимает и ценит тяжёлый рок. А когда дело касается такой сложной музыки, как у Metallica, без специалиста с опытом «на обоих фронтах» не обойтись.

Проект “Metallica Show” прошёл через десятки репетиций в различных составах - от камерной группы в несколько музыкантов-виртуозов до большого симфонического оркестра из 60 человек. Над проектом работали четыре аранжировщика. Поворотным моментом в становлении шоу стало приглашение профессиональных музыкантов вместо обычной трибьют-группы. Главные герои вечера - состоявшиеся в тяжёлом роке исполнители, известные не только в России, но и за рубежом; зрители встречают их с неизменным восторгом.

У проекта позади несколько десятков успешных концертов по России: шоу было с аншлагом представлено в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Самаре, Тольятти, Сочи, Новосибирске, Сургуте, Челябинске, Перми, Кемерове, Красноярске, Иркутске и в других городах. За три года общее число зрителей программы превысило 30 тысяч человек.

Выбор Государственного Кремлёвского дворца для такой программы - не исключение, а закономерность. После показа перед 5.000 зрителей в Crocus City Hall шоу возвращается в, самый престижный и знаменитый зал России.

В проекте примет участие Большой Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", с успехом выступающий в крупнейших концертных залах по всему миру. Оркестр проводит более 100 концертов за сезон и за 15 лет заслуженно завоевал любовь россиян, стал известным международным брендом. Это лучший российский оркестр, который одинаково ярко исполняет и классику, и рок.

На концерте будут исполнены классические композиции с пластинки “S&M”, но изюминкой шоу станут несколько дополнительных хитов Metallica, для которых профессиональные аранжировщики написали оркестровые партии. В таком виде их не исполняла сама Metallica. Несмотря на сложность, оригинальный двухдневный концерт продолжительностью 2,5 часа будет исполнен за один вечер.

Начало в 19.00.

Справки и аккредитация: +7 (915) 205-8868,ribalko.julia@gmail.com(Юлия Рыбалко)

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»