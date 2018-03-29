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Москва, 29.03.2018

Украина в шоке от решения Германии по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Газопровод «Северный поток — 2», на строительство которого дала разрешение Германия, несёт серьёзную угрозу для Украины.

Как считают украинские аналитики, для Киева это будет означать потерю двух процентов ВВП в год. Об этом, в частности, заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передаёт «Телеканал новин 24».

По его мнению, для Украины функционирование «Северного потока-2» не только минус 2% ВВП в год и нулевой рост экономики, но и значительный рост тарифов на газ.

«Однако для окончательного решения о строительстве, кроме Германии, свои разрешения ещё должны дать Швеция, Финляндия и Дания», – подчеркнул он.

В свою очередь другой местный эксперт Дмитрий Марунич убеждён, что если «Северный поток-2» всё-таки построят, то транзит голубого топлива через два газопровода: «Дружба» (Уренгой — Помары — Ужгород) и «Союз» (от Оренбурга до Западной Европы) может уменьшиться в три раза – с 90 млрд кубометров до 30 млрд кубометров.

Таким образом, с вводом нового газопровода, часть украинской газотранспортной системы придётся просто порезать на металлолом.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2». Разрешительное уведомление на строительство проекта в исключительной экономической зоне в Балтийском море было выдано BSH 27 марта.

При этом отмечалось, что в ведомстве не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока-2» по морскому дну на отрезке протяжённостью 31 км.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

 



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