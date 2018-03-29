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Москва, 29.03.2018

В Лондоне выявили предполагаемое место отравления Скрипаля

«Expert Online» 2018

Как сообщается в заявлении Скотланд-Ярда, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.

«Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери», — уточнили сотрудники лондонской полиции, которые подтвердили, что токсин был обнаружен и в других местах, но в меньшей концентрации.

«Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира», — сказано в сообщении.

Полицейские также заверили, что риск для здоровья соседей остается «очень низким». Пол Миллс, замглавы полиции графства Уилтшир, заявил в свою очередь, что следствие может продлится еще несколько месяцев из-за того, что «криминалистам предстоит изучить пять тысяч часов видеозаписей и более тысячи вещдоков».

Напомним, инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Почти сразу власти Британии обвинили в произошедшем Россию на основании того, что вещество было разработано в СССР.

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