В России планируют увеличить пособие по безработице

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд РФ) приступили к разработке закона, корректирующего условия и сроки предоставления пособия по безработице.

Соответствующее уведомление появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передаёт РИА Новости.

В проект федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан.

При этом отмечается, что проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности социальной поддержки безработных граждан и стимулирования их к активному поиску работы. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу – январь 2019 года.