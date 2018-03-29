Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 30.03.2018

В России планируют увеличить пособие по безработице

«Expert Online» 2018

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд РФ) приступили к разработке закона, корректирующего условия и сроки предоставления пособия по безработице.

Соответствующее уведомление появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передаёт РИА Новости.

В проект федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан.

При этом отмечается, что проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности социальной поддержки безработных граждан и стимулирования их к активному поиску работы. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу – январь 2019 года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»