В СБУ ответили на запрос России о выдаче украинского пранкера

Елена Гитлянская – официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) – заявила, что украинская сторона не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, распространявшего в Сети Интернет ложные сведения о числе погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

По её словам, Украина своих граждан не выдает, сообщает издание «Обозреватель».

При этом представитель СБУ уточнила, что вопрос о выдаче не относится к компетенции ведомства. Однако она подчеркнула, что «вообще государство никогда не выдает своих граждан» и это «общая практика».

«Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», – резюмировала Гитлянская.

Напомним, накануне в СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова, также известного как Евгений Вольнов, распространявшего лживую информацию о сотнях погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Согласно данным следствия, указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и СМИ распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию в обществе.

Позже стало известно, что пранкер объявлен в международный розыск.