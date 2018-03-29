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Москва, 29.03.2018

В ЦБ РФ назвали сумму украденных хакерами у россиян денег

«Expert Online» 2018

Дмитрий Баранов – заместитель главы управления по связям с общественностью главного управления Центробанка РФ по ЦФО – заявил, что в 2017 году хакеры незаконно сняли с банковских карт россиян 961 млн рублей.

При этом он подчеркнул, что по мировым меркам - это очень низкий результат, передаёт агентство «Интерфакс».

«Это то, чем мы обоснованно гордимся», – признался Баранов.

По его мнению, защищённость наших средств, хранящихся в электронном виде, лучше, сильнее и надёжнее чем в самых развитых странах мира.

«Мы можем гордиться нашим образованием, уровнем программистов, которых готовят наши вузы», – резюмировал замглавы управления по связям с общественностью главного управления Центробанка РФ по ЦФО, отметив, что ещё одной серьёзной проблемой остаётся распространения фальшивых купюр.

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