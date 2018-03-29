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Москва, 29.03.2018

В Центробанке посоветовали россиянам, как правильно жить

«Expert Online» 2018

Василий Поздышев – заместитель главы Центробанка – посоветовал граждан РФ «жить по Платону», а также пообещал, что регулятор продолжит стимулирование рынка ипотечного кредитования.

При этом он подчеркнул, что в Банке России следят за рисками ипотеки, передаёт RNS.

«Но, как вы видите, результаты тех регулятивных мер, которые были приняты, за 3-4 года привели к тому, что портфель ипотечных кредитов у нас не меньше, возможно, даже опережает портфель необеспеченных потребительских кредитов», – отметил Поздышев.

Кроме того, он считает, что россиянам «жить нужно по Платону».

«Сначала необходимо обеспечить себе жильё и крышу над головой, а потом уже в этом доме каждые два года менять телевизор и холодильник в кредит», – резюмировал он, добавив, что это с точки зрения, как финансовой стабильности, так и с точки зрения социальной стабильности всё-таки более важно.

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