Volvo XC60 признан Всемирным автомобилем года — 2018

Новый Volvo XC60 стал Всемирным автомобилем года 2018 (World Car of the Year 2018), добавив еще одну важную награду в растущий список заслуг Volvo. О победе XC60 было объявлено на автомобильном салоне в Нью-Йорке.

В этом году ХС60 уже успел стать обладателем престижного звания «Североамериканский кроссовер года — 2018»(North American Utility of the Year 2018), в то время как компактный кроссовер XC40 был признан Европейским автомобилем года — 2018 (European Car of the Year 2018), о чем в середине марта было объявлено на Женевском автомобильном салоне. Победа в конкурсе «Всемирный автомобиль года» — первая в истории Volvo Cars.

«Я очень рад тому, что вложения в продукцию нашей компании приносят такие дивиденды, — говорит Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. — Мы сталкиваемся с довольно жесткой конкуренцией, однако победа XC60 говорит о том, что Volvo удалось найти верную комбинацию дизайна и систем подключения и безопасности, привлекательную для покупателей во всем мире».

В новом XC60 — самом безопасном автомобиле 2017 г. по версии Euro NCAP — технология City Safety стала еще более совершенной: если автоматического торможения недостаточно, чтобы избежать столкновения, активизируется подруливание. Кроме того, функция предотвращения выезда на полосу встречного движения (Oncoming Lane Mitigation) позволяет избежать лобового столкновения, а система мониторинга «слепых» зон BLIS уменьшает риск аварий, происходящих при перестроении.

XC60 оснащен различными версиями дизельных и бензиновых двигателей, а также отмеченной экспертами гибридной бензиново-электрической силовой установкой T8 Twin Engine. Эта топовая версия обладает мощностью 407 л. с., способной разогнать автомобиль до 100 км/ч за 5,3 с.

О двух важных автомобильных победах Volvo стало известно вскоре после того, как президент компании Хокан Самуэльссон был назван персоной года по версии жюри того же конкурса World Car of the Year 2018 (об этом было объявлено на открытии Женевского автосалона). Г-н Самуэльссон удостоен столь почетного звания за вклад в управление компанией, которое привело Volvo Cars к грандиозному успеху за последние годы.